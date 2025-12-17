Documentul-cheie pentru pacea din Ucraina, finalizat. Anunțul făcut de Zelenski

Documentul în care mai multe state detaliază garanţiile de securitate pe care sunt dispuse să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv posibila desfăşurare de trupe, a fost finalizat, afirmă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a adăugat că acesta va fi făcut public doar după intrarea în vigoare a unui armistiţiu, pe care Rusia afirmă că îl va accepta doar în cazul unui acord de pace, reiterând totodată că nu va permite prezenţa trupelor NATO în Ucraina, potrivit agenţiei EFE.

În privinţa garanţiilor de securitate, Zelenski a declarat la o conferinţă de presă comună la Haga cu premierul olandez Dick Schoof că a decis să nu publice documentul.

„Am elaborat un document, dar am decis să nu-l publicăm”.

Preşedintele ucrainean, care s-a întâlnit luni la Berlin cu mai mulţi lideri europeni pentru a discuta şi despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, a mai spus că ţările din aşa-numita Coaliţie a Voinţei – care oferă sprijin militar Ucrainei şi sunt gata să acorde garanţii de securitate după război – îşi vor activa angajamentele doar „după armistiţiu”.

„A fost o decizie comună, vom vedea apoi ce poate oferi fiecare ţară pentru aceste garanţii, în funcţie de cadrul legal şi constituţional al fiecărui stat”, a arătat el.

Zelenski a explicat că planul comun este coordonat de Franţa şi Regatul Unit și a subliniat că „multe ţări sunt cu adevărat pregătite să ajute”. El a adăugat că garanţiile prevăzute acoperă mai multe domenii, însă nu toate statele vor trimite trupe, unele putând contribui, de exemplu, prin operaţiuni de informaţii.

„Este vorba despre securitatea terestră, aeriană şi maritimă", a mai spus Zelenski.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că Statele Unite vor purta discuţii cu Rusia privind garanţiile de securitate şi planul de reconstrucţie a Ucrainei.

Negociatorii americani urmează să prezinte Moscovei planul ucrainean în 20 de puncte, cea mai recentă contrapropunere a Kievului şi a aliaţilor săi europeni faţă de planul american de pace în 28 de puncte, elaborat luna trecută de SUA, care a stârnit nemulţumirea Ucrainei şi a susţinătorilor săi europeni pentru că prelua anumite revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea întregului Donbas.

Moscova a respins însă deja modificările aduse planului american de pace în urma consultărilor de la Berlin dintre Kiev şi Washington, înainte chiar de a primi planul în scris.

„Nu ştiu ce va rezulta pe hârtie după aceste consultări, dar nu cred că va fi ceva bun”, a declarat Iuri Uşakov, consilier de politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin.

În acelaşi timp, emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au negociat cu Zelenski la Berlin, urmează să-i prezinte lui Putin propunerile rezultate din aceste discuţii.

Între timp, aliaţii europeni ai Ucrainei fac demersuri care ar putea intensifica reacţiile Moscovei şi complica eforturile de pace. Liderii europeni vor încerca săptămâna aceasta, la summitul UE, să finanţeze un împrumut pentru Ucraina de 90 până la 165 de miliarde de euro din activele ruseşti îngheţate prin sancţiuni şi au anunţat înfiinţarea unei comisii pentru plata unor „reparaţii” de război de către Rusia, măsură pe care Kremlinul a catalogat-o drept iluzorie, amintind că reparaţiile se plătesc doar de învinşi.

În plus, aliaţii europeni insistă asupra desfăşurării de trupe în Ucraina în cadrul unui acord de pace, în ciuda faptului că Rusia a reiterat în mod repetat că se opune prezenţei oricăror trupe străine pe teritoriul ucrainean. „Nu vom accepta în niciun caz prezenţa trupelor NATO în Ucraina”, a subliniat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, adăugând că poziţia este aceeaşi şi în privinţa trupelor ţărilor din „Coaliţia de Voinţă”.

Rusia respinge, de asemenea, aderarea Ucrainei la NATO şi primirea unor garanţii de securitate similare articolului 5 din Tratatul Alianţei Nord-Atlantice, tip de garanţii care, potrivit unor surse, ar fi deja incluse în documentul menţionat de Zelenski. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a subliniat că garanţiile de securitate nu pot fi limitate doar la Ucraina, făcând referire la cererea Rusiei de regândire a arhitecturii de securitate europene, acuzând Occidentul că „a păcălit” Rusia prin extinderea NATO către est după destrămarea Uniunii Sovietice.

O altă solicitare reiterată de Zelenski şi de aliaţii europeni este încheierea unui armistiţiu înaintea negocierilor de pace propriu-zise, cerere respinsă constant de Rusia. În acest context, Zelenski şi cancelarul german Friedrich Merz au cerut un armistiţiu de Crăciun, dar Moscova a refuzat imediat. „Noi dorim pace, nu un armistiţiu care să le ofere un respiro ucrainenilor pentru a se pregăti să continue războiul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Conform lui Putin, singura condiţie în care Rusia ar accepta un armistiţiu este retragerea completă a trupelor ucrainene din Donbas, regiune formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. În prezent, trupele ruse controlează peste 80% din Doneţk şi aproape integral Lugansk, iar preluarea completă a regiunii este o condiţie-cheie a Moscovei pentru a încheia pacea.