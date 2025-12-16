Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski la Haga. Securitatea regională, pacea în Ucraina și integrarea europeană, în prim-plan

Republica Moldova. Situația de securitate din regiune, evoluțiile de pe frontul din Ucraina, eforturile internaționale pentru obținerea unei păci durabile, precum și parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei au fost principalele subiecte abordate de președinta Maia Sandu în cadrul întrevederii pe care a avut-o, pe 16 decembrie, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga.

Discuțiile au avut loc în marja Conferinței diplomatice dedicate instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Potrivit unui mesaj publicat de șefa statului pe Facebook, dialogul s-a axat, în special, pe rezistența Ucrainei în fața agresiunii militare ruse.

„Am vorbit despre situația de pe front, despre rezistența remarcabilă a Ucrainei și despre eforturile internaționale de a apropia momentul păcii în Ucraina și pe întregul continent european”, a scris Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a reiterat sprijinul ferm al Chișinăului pentru toate inițiativele internaționale care urmăresc încetarea războiului și instaurarea unei păci durabile.

„Republica Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze”, a subliniat șefa statului.

Un alt subiect important al discuțiilor a vizat procesul de aderare la Uniunea Europeană al Republicii Moldova și al Ucrainei. Maia Sandu a menționat că integrarea europeană reprezintă un factor esențial pentru consolidarea securității și stabilității regionale.

„Apartenența la Uniunea Europeană va ancora Moldova în spațiul păcii și stabilității și va contribui la sporirea securității Ucrainei”, a afirmat președinta.

Totodată, șefa statului a reafirmat angajamentul Chișinăului de a coopera strâns cu partenerii internaționali pentru construirea unui viitor european comun.

„Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune”, a conchis Maia Sandu.

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, instituită pe 16 decembrie la Haga sub egida Consiliului Europei și a cărei președinție este deținută în prezent de Republica Moldova, reprezintă o necesitate vitală pentru securitatea viitoare a continentului european, a declarat președinta Maia Sandu.

În discursul susținut la deschiderea Conferinței diplomatice privind adoptarea Convenției de instituire a Comisiei, structura care va examina și soluționa cererile de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, Maia Sandu a avertizat că lipsa tragerii la răspundere a agresorilor creează premisele unor noi conflicte.

Președinta a insistat asupra faptului că pacea nu poate fi separată de justiție, iar noua Comisie transmite un mesaj clar că încălcările dreptului internațional nu vor rămâne nepedepsite.

„Aceasta contează, în primul rând, pentru oameni. Pentru cei care și-au pierdut membrii familiei. Pentru cei ale căror locuințe au fost distruse, ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna. Legea nu poate anula pierderea, dar poate recunoaște prejudiciul, poate restabili demnitatea și poate afirma că suferința nu este nici invizibilă, nici uitată”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că importanța Comisiei depășește dimensiunea umanitară și are relevanță majoră pentru întregul sistem internațional.

„Într-un moment în care unii susțin că doar puterea trebuie să decidă asupra consecințelor, Europa afirmă altceva: că stabilitatea depinde de legi, cooperare și responsabilitate comună, în special pentru statele mai mici și mai vulnerabile”, a spus Maia Sandu.

Totodată, președinta a arătat că miza acestui război depășește granițele Ucrainei și afectează întreaga Europă.

„Ucraina rezistă. Ea continuă să-și apere teritoriul, cetățenii și securitatea Europei. Rusia nu și-a atins obiectivele. Domnule președinte Zelenski, reziliența Ucrainei contează cu mult dincolo de granițele sale. Ea păstrează pacea în Europa”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a pledat pentru continuarea sprijinului „puternic și susținut” pentru Ucraina și pentru reducerea capacității Rusiei de a purta război.

„Sancțiunile contează. Izolarea contează. Presiunea contează. Un război de agresiune nu poate fi lăsat să rămână sustenabil din punct de vedere economic”, a subliniat șefa statului.

Maia Sandu a salutat și decizia Uniunii Europene de a îngheța pe termen nedeterminat activele rusești, considerând că aceasta consolidează descurajarea și transmite un mesaj clar viitorilor agresori.

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina a fost înființată în cadrul unei conferințe diplomatice la Haga, sub egida Consiliului Europei. Din partea Republicii Moldova, Convenția privind instituirea Comisiei a fost semnată de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

Conferința de la Haga a fost deschisă de președinta Maia Sandu alături de premierul neerlandez Dick Schoof, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset.

Comisia va avea mandatul de a examina, evalua și soluționa cererile înregistrate în Registrul de Daune pentru Ucraina și de a stabili cuantumul despăgubirilor datorate, de la caz la caz.

Menționăm că Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.