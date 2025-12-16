Avertisment pentru moldovenii din Ucraina. Riscă să fie trimişi la război în Ucraina

Republica Moldova. Moldovenii stabiliţi cu traiul sau care muncesc temporar în Federaţia Rusă riscă să fie înrolaţi în armata rusă şi timişi să lupte în Ucraina.

Avertismentul vine din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Instituţia avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse asupra unor modificări recente în legislația rusă, care pot avea implicații serioase pentru străinii ce solicită permis de ședere sau cetățenie.

Potrivit instituţiei diplomatice de la Chişinău, este vorba despre Decretul prezidențial al Federației Ruse nr. 821, semnat de Vladimir Putin la 5 noiembrie 2025. Documentul prevede că anumite categorii de cetățeni străini, aflaţi pe teritoriul Rusiei vor fi obligate să semneze un contract de serviciu militar.

De serviciul militar i-ar putea salva doar un certificat medical, care să confirme inaptitudinea pentru serviciul militar.

Deși autoritățile ruse au făcut referire la existența unor „condiții speciale” aplicabile cetățenilor Republicii Moldova, modalitatea concretă de aplicare a acestora rămâne neclară. Astfel, Ministerul de Externe al Republicii Moldova semnalează riscul ca cetățeni moldoveni să fie supuși presiunilor pentru a-și asuma obligații militare, se arată în comunicatul instituţiei.

Ministerul de Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova care se află pe teritoriul Federaţiei Ruse să fie maxim de prudenţi şi să nu semneze niciun document, în special cu caracter militar fără ca să consulte în prealabil un jurist.

O altă recomandare pentru moldovenii din Rusia este să solicite asistență consulară imediată în cazul în care se confruntă cu situații de constrângere sau lipsă de claritate.

Pentru informații suplimentare sau sprijin, cetățenii sunt îndemnați să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Moscova, situată pe strada Rojdestvenka nr. 7, Moscova. Numărul de telefon al misiunii diplomatice este +7 (495) 790 75 46, iar adresa de e-mail: consulat.moscova@mfa.gov.md. De asemenea, este disponibilă linia de urgență a Ambasadei: +7 929 964 9079.

La sfârşitul lunii trecute, cinci bărbaţi care s-au înrolat în armata rusă au rămas fără cetăţenia Republicii Moldova.

Toţi cinci sunt născuţi pe teritoriul din stânga Nistrului, controlat de autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol. Unii din ei sunt sportivi.

Conform legii, cetățenia Republicii Moldova poate fi retrasă, prin decret prezidențial, persoanei care:

a obținut cetățenia în mod fraudulos, prin furnizarea de informații false, prin ascunderea unor date esențiale sau în lipsa temeiurilor prevăzute de prezenta lege ori de legislația anterioară în materie de cetățenie;

s-a înrolat benevol în forțele armate ale unui stat străin;

a comis fapte deosebit de grave care aduc prejudicii esențiale statului.

Normele sunt prevăzute în articolul 23 al Legii cetăţeniei.