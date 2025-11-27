Fără cetăţenie pentru moldovenii înrolaţi în armata rusă. Decretele Maiei Sandu

Republica Moldova. Cinci bărbaţi care s-au înrolat în armata rusă au rămas fără cetăţenia Republicii Moldova.

Preşedinta Maia Sandu a semnat joi, 27 noiembrie, decretul prin care le-a fost retrasă cetăţenia moldovenească.

În aceeaşi zi, şefa statului a mai semnat un decret prin care a a retras cetăţenia încă la doi bărbaţi, pe motiv că ar fi fost obşinută fraudulos.

Şapte din cei opt bărbaţi cărora li s-a retras cetăţenia sunt născuţi în Republica Moldova, iar unul – în Serbia.

Cei cinci bărbaţi care figurează în primul decret prezidenţial sunt născuţi pe teritoriul din stânga Nistrului, controlat de autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol. Unii din ei sunt sportivi.

Cel mai în vârstă are 54 de ani, iar cel mai tânăr – 33 de ani. Purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a precizat că persoanelor vizate le-a fost retrasă cetățenia pentru că sunt înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR).

În urma celui de al doilea decret au rămas fără cetăţenia Republicii Moldova Igor Frolov și Davor Trajkovic.

Potrivit lui Zaharov, cetățeniile au fost retrase ca urmare a constatării de către ASP că acestea au fost obținute în mod fraudulos, prin încălcarea procedurii legale de dobândire a cetățeniei.

Davor Trajkovic deţine 91 la sută din Societatea comercială Molstano, înregistrată în Chişinău.

Întreprinderea se ocupă cu intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate.

Davor Trajkovic a primit cetăţenia Republicii Moldova la 21 decembrie 2020, împreună cu un cetăţean din Camerun şi alţi patru din Federaţia Rusă.

Decretul a fost semnat de ex-preşedintele Igor Dodon, aflat la final de mandat.

Conform legii, cetățenia Republicii Moldova poate fi retrasă, prin decret prezidențial, persoanei care:

a obținut cetățenia în mod fraudulos, prin furnizarea de informații false, prin ascunderea unor date esențiale sau în lipsa temeiurilor prevăzute de prezenta lege ori de legislația anterioară în materie de cetățenie;

s-a înrolat benevol în forțele armate ale unui stat străin;

a comis fapte deosebit de grave care aduc prejudicii esențiale statului.

Normele sunt prevăzute în articolul 23 al Legii cetăţeniei.