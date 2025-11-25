Republica Moldova. Locuitorii din stânga Nistrului pot vota, începând de astăzi, anticipat în cadrul așa-zisului scrutin organizat de administrația separatistă de la Tiraspol pentru alegerea „deputaților” în pretinsul soviet suprem, a șefilor administrațiilor sătești și a membrilor consiliilor locale. Procesul electoral, nerecunoscut de autoritățile Republicii Moldova și de comunitatea internațională, se desfășoară după regulile stabilite unilateral de structurile transnistrene.

Potrivit așa-zisei comisii electorale centrale de la Tiraspol, în acest an au fost înregistrați 890 de candidați pentru toate funcțiile scoase la vot. Locuitorii care nu pot participa la scrutinul programat pentru 30 noiembrie – ziua principală a alegerilor – pot vota anticipat în perioada 25–27 noiembrie în șapte birouri special amenajate în cadrul comisiilor teritoriale. Ulterior, în zilele de 28 și 29 noiembrie, votarea anticipată va avea loc direct în secțiile de votare unde alegătorii sunt înscriși.

Administrația separatistă justifică votul anticipat prin motive precum deplasările de serviciu, obligațiile de muncă, aflarea temporară în afara regiunii sau cazarea în cămine pe perioada studiilor.

Potrivit datelor publicate de Tiraspol, în listele de alegători ar fi fost înscrise aproximativ 395 de mii de persoane. Pentru cele 33 de mandate din pretinsul soviet suprem s-au înscris 45 de candidați, toți pe circumscripții uninominale. În 21 dintre acestea există câte un singur candidat, ceea ce elimină orice competiție reală.

Pentru cele 183 de mandate din așa-zisele soviete raionale și orășenești concurează 235 de candidați, iar pentru cele 76 de posturi de șef al administrației sătești – 119 pretendenți. Cea mai numeroasă categorie este cea a sovietelor sătești, unde 491 de candidați aspiră la 469 de locuri.

În regiunea separatistă există 24 de localități în care nu au fost deschise secții de votare. În acest context, administrația de la Tiraspol anunță că va organiza transportarea alegătorilor către secțiile disponibile, inclusiv cu autobuze școlare. În ultimii ani, astfel de practici au fost criticate pentru caracterul lor coercitiv sau manipulatoriu, în lipsa unor garanții democratice reale.

Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu recunosc legitimitatea alegerilor organizate de administrația separatistă din stânga Nistrului, la fel ca și partenerii internaționali. Scrutinul nu se desfășoară conform legislației naționale și nu este monitorizat de observatori independenți, ceea ce îl plasează în afara standardelor democratice acceptate internațional.