Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze din Rusia. Noile reguli se aplică din 2026

Europarlamentarul Virgil Popescu a votat pentru un demers pe care îl descrie drept un pas istoric pentru independența și securitatea energetică a Europei și a României, vizând eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia și consolidarea monitorizării dependențelor energetice. Noua lege prevede interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat rusesc de pe piața spot începând din 2026, iar importurile de gaz rusesc prin conducte vor fi eliminate progresiv până la 30 septembrie 2027.

„Un pas istoric pentru independenţa şi securitatea energetică a Europei şi a României! Am votat astăzi pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia şi îmbunătăţirea monitorizării potenţialelor dependenţe energetice. O decizie legislativă esenţială care pune capăt utilizării energiei ca armă politică de către Federaţia Rusă”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

El a mai spus că, pe vremea când era ministru al Energiei, a atras atenția că energia a fost folosită ca instrument de șantaj, iar de aceea este important să eliminăm orice dependențe care ar putea slăbi puterea de decizie a Uniunii Europene și a României.

„În calitate de europarlamentar am votat pentru consolidarea securităţii energetice a Uniunii Europene, pentru a proteja cetăţenii, industria şi economia noastră”, mai arată Popescu.

Eurodeputatul liberal a explicat că legea prevede interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat rusesc de pe piața spot începând cu 2026, iar importurile de gaz prin conducte din Rusia vor fi eliminate gradual până pe 30 septembrie 2027.

„De asemenea, am obţinut un angajament clar din partea Comisiei Europene de a pregăti, la începutul lui 2026, o propunere legislativă pentru interzicerea completă a importurilor de petrol rusesc, astfel încât acest obiectiv să devină realitate cel târziu în 2027. Am susţinut accelerarea acestor termene, închiderea portiţelor care ar permite ocolirea regulilor şi introducerea unor sancţiuni armonizate, aplicabile în toate statele membre, pentru operatorii care nu respectă noile obligaţii. Este esenţial ca această decizie să fie aplicată unitar şi fără excepţii nejustificate”, afirmă Virgil Popescu.

Potrivit europarlamentarului PNL, votul are o importanță deosebită pentru România, deoarece țara noastră dispune de resurse proprii, inclusiv gazul ce urmează să fie extras din Marea Neagră, și de un potențial regional care ne permite să fim parte a soluției, nu a problemei

„Independenţa energetică a Europei înseamnă stabilitate economică, preţuri mai corecte pentru cetăţeni şi o Uniune mai puternică din punct de vedere strategic. Europa transmite astăzi un mesaj clar: nu vom mai accepta şantajul energetic. Este un moment de cotitură în politica energetică europeană şi o dovadă că solidaritatea, determinarea şi viziunea pe termen lung pot construi o Europă liberă, sigură şi independentă”, mai spune Virgil Popescu.