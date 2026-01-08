Marketing prezidențial în Rusia. Cum a devenit atenția lui Vladimir Putin o monedă economică

În Rusia contemporană, apariția unui brand în proximitatea președintelui nu este doar un episod mediatic, ci poate deveni un mecanism economic cu efecte reale, uneori spectaculoase.

De la lactate, kvass și înghețată până la brutării de provincie și cafenele pentru familii, simpla menționare sau degustare publică a unui produs de către Vladimir Putin a funcționat, în ultimii ani, ca o formă informală de validare. Fenomenul a primit un nume neoficial, dar sugestiv: „marketing prezidențial”.

Acest tip de promovare nu seamănă cu reclamele clasice. Nu există contracte, spoturi sau campanii asumate. Există însă camere de filmat, conferințe televizate, întâlniri „întâmplătoare” și un ecosistem mediatic controlat, în care orice gest prezidențial este amplificat. Uneori, efectele sunt rapide și efemere. Alteori, eticheta de „produs preferat de Putin” se transformă într-un capital politic și economic pe termen lung.

Unul dintre primele exemple notabile a fost Ruzskoye Milk, o companie de lactate care a intrat în atenția publică după ce Putin și fostul președinte Dmitri Medvedev au fost fotografiați consumând produsele sale la târgul agricol Zolotaya Osen’, în 2010, și ulterior la un prânz oficial. Proprietarul companiei, Vasili Boiko-Veliki, a declarat ulterior că, până în 2014, veniturile fabricii crescuseră accelerat, iar produsele ajunseseră să fie livrate inclusiv către Duma de Stat și instituții guvernamentale.

În 2012, angajați ai holdingului au apărut în mod organizat la un miting pro-Putin pe stadionul Lujniki, purtând steaguri cu logo-ul companiei. Imaginea era clară: produsul devenise parte din decorul loialității politice.

Beneficiile nu au durat însă la nesfârșit. În 2016, compania a fost amendată pentru afișarea unei fotografii cu Putin și Medvedev pe fațada clădirii, autoritățile antimonopol considerând că imaginea crea impresia unei reclame deliberate.

Problemele legale au culminat ani mai târziu, când Boiko-Veliki a primit condamnări grele pentru delapidare și constituirea unui grup infracțional.

Cazul Ruzskoye Milk a arătat, încă de la început, ambivalența „marketingului prezidențial”: expunere rapidă, dar și vulnerabilitate extremă în fața statului.

Un alt exemplu revelator este cel al Vyatsky Kvass, o băutură tradițională care a beneficiat de intervenția directă a lui Putin în 2014. În cadrul unei emisiuni televizate de tip call-in, un jurnalist din regiunea Kirov s-a plâns că marile lanțuri de retail refuzau să comercializeze produsul local. Răspunsul președintelui a fost simplu: va „ajuta la recâștigarea pieței”.

La câteva luni distanță, lanțul francez Auchan a început să vândă Vyatsky Kvass, iar producătorul a devenit partener al unui turneu muzical național.

Doi ani mai târziu, aceeași poveste era reluată public, cu mențiunea că produsul ajunsese să fie exportat inclusiv în China și Statele Unite. Kvass-ul devenise un exemplu de „import substitution” de succes, într-o Rusie aflată sub sancțiuni.

După introducerea contrasancțiunilor din 2014, producătorii locali au fost încurajați să înlocuiască importurile occidentale. Un simbol al acestei politici a devenit Oleg Sirota, un fost programator care a început să producă brânză în regiunea Moscovei. Relația sa cu Putin a evoluat treptat, de la invitații simbolice la întâlniri directe.

În 2018, la Clubul de discuții Valdai, Sirota i-a mulțumit public președintelui pentru sancțiuni, vorbind despre un „salt agricol” determinat de protecționism. În 2019, după ce Putin a acceptat în sfârșit să primească brânza sa, liderul rus a promis că o va pune pe masa de Anul Nou. Din acel moment, parcursul lui Sirota a depășit zona agricolă: funcții în Camera Civică, poziții în Frontul Popular Rus și, ulterior, rol oficial în campania prezidențială din 2024.

În acest caz, „marketingul prezidențial” nu a fost doar economic, ci a devenit o rampă de lansare politică.

Poate cel mai cunoscut episod rămâne cel al înghețatei Korovka iz Korenovki, degustată de Putin la salonul aeronautic MAKS în 2019 și oferită ulterior drept cadou lui Xi Jinping. După acel moment, producătorul a raportat creșteri constante ale exporturilor, inclusiv planuri de extindere pentru piața externă.

Un caz similar, dar cu o traiectorie diferită, este cel al Vologda Plombir, înghețată cumpărată de Putin încă din 2017 și oferită ulterior președintelui Recep Tayyip Erdogan. Deși produsul nu a fost etichetat drept „favorit prezidențial”, compania producătoare a ajuns lider de piață în Rusia. În spatele acesteia se află Alexander Jukov, un om de afaceri cu conexiuni semnificative în energie și infrastructură.

Nu toate interacțiunile cu Putin s-au transformat în succes. Anastasia Tatulova, fondatoarea lanțului de cafenele Anderson, a devenit cunoscută după ce, în 2020, i-a cerut public sprijin președintelui pentru micii antreprenori afectați de pandemie. A fost numită ulterior ombudsman pentru IMM-uri, dar a părăsit funcția după mai puțin de un an, invocând presiuni și amenințări.

După acea perioadă, afacerile sale au fost supuse unor controale repetate, iar Tatulova a criticat deschis sistemul de etichetare „Honest Sign”, pe care l-a descris drept corupt. În final, a părăsit Rusia, și-a vândut afacerea, iar în 2024 a fost desemnată „agent străin”, ajungând ulterior pe lista persoanelor căutate. În acest caz, apropierea de putere nu a protejat, ci a expus.

În 2025, un documentar televizat a arătat frigiderul lui Putin, iar publicul a observat o sticlă de kefir produsă de compania EkoVakino. Urmarea a fost previzibilă: articole, mențiuni și un val de interes de scurtă durată. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a minimalizat fenomenul, spunând că nu produsul contează, ci „unitatea societății în jurul președintelui”.

Interesul a dispărut însă rapid, demonstrând că nu orice apariție în proximitatea lui Putin garantează succes pe termen lung.

Cel mai recent caz este brutăria Mashenka, unde un simplu schimb de replici într-o emisiune televizată despre TVA și fiscalitate a fost suficient pentru a crește traficul de clienți și a atrage vizite oficiale locale. În câteva ore, brutăria a devenit subiect național, iar comenzile au crescut vizibil.

Rămâne de văzut dacă Mashenka va urma traseul scurt al kefirului sau dacă va deveni un nou exemplu de „brand prezidențial” durabil.