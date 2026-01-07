Crăciun pe rit vechi în Rusia. Putin și-a petrecut toată noaptea la biserică

Președintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări poporului rus cu prilejul Crăciunului pe rit vechi, potrivit administrației prezidențiale ruse. Liderul de la Kremlin a asistat la o slujbă religioasă desfășurată pe parcursul întregii nopți, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.

În comunicatul difuzat de Kremlin sunt redate cuvintele președintelui rus, care a vorbit despre semnificația spirituală a Crăciunului și despre tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor.

„Această sărbătoare minunată luminează lumea cu lumina bunătăţii şi iubirii, oferind milioane de oameni speranţă şi bucuria comuniunii cu tradiţiile spirituale ale strămoşilor noştri, transmise din generaţie în generaţie”, a afirmat Putin.

Acesta a subliniat și rolul Bisericii în viața publică.

„Aş dori să menţionez cu profundă apreciere contribuţia imensă şi cu adevărat unică a Bisericii Ortodoxe Ruse şi a altor confesiuni creştine la consolidarea unităţii sociale, la conservarea bogatului nostru patrimoniu istoric şi cultural şi la promovarea educaţiei patriotice şi morale a tinerilor”, a adăugat Putin.

În mesaj au fost menționate și activitățile caritabile și sociale desfășurate de comunitățile religioase, inclusiv sprijinul acordat militarilor și veteranilor.

”Organizaţiile religioase acordă o atenţie neobosită lucrărilor de milă şi caritate, îngrijirii celor nevoiaşi, sprijinirii participanţilor şi veteranilor operaţiunii militare speciale şi fac multe pentru a promova dialogul armonios interconfesional şi interetnic în ţara noastră. Această muncă importantă şi atât de necesară merită cea mai sinceră recunoaştere”, a continuat el.

Putin a transmis urări pentru toți cei care marchează această sărbătoare.

”Le urez creştinilor ortodocşi şi tuturor celor care sărbătoresc Crăciunul sănătate, succes şi toate cele bune”, a mai spus preşedintele rus.

Șeful statului rus a luat parte anul acesta la o slujbă ortodoxă de Crăciun care s-a desfășurat pe timpul nopții, în aceeași biserică din regiunea Moscovei.

”După încheierea slujbei, şeful statului a discutat cu oamenii care s-au adunat la biserică”, a transmis biroul de presă al Kremlinului.

De obicei, Putin petrece Crăciunul în afara Moscovei, în timp ce la Paște merge frecvent la Catedrala Hristos Mântuitorul. Anul trecut, însă, a participat la o slujbă de Crăciun în Biserica Sfântul Gheorghe Învingătorul de pe Dealul Poklonnaya din capitala rusă.