Evanghelia după Trump: America se întoarce spre credință

Votul comunităților catolică și evanghelică a avut un rol decisiv în alegerea lui Donald Trump în funcția supremă din Statele Unite. Aceasta, chiar dacă al doilea președinte catolic din istoria Americii – mă refer la Joe Biden – a susținut-o pe Kamala Harris, fostul său vicepreședinte. Este adevărat, aici a contat faptul că Trump l-a inclus în ,,tiketul’’ republican pe JD Vance, catolic recent convertit.

Puțină lume știe că Vance a aderat la curentul catolic tradițional care analizează critic progresul societății contemporane. În același timp, vicepreședintele este un vizionar post-modernist, în esență un tehno-capitalist de ultimă generație. Greu de crezut, dar chiar așa stau lucrurile.

Vom vedea în rândurile de mai jos cum alegerea ,,tandemului Trump-Vance’’ – și mai ales comportamentul politic al acestuia după instalarea la Casa Albă – au influențat profundele schimbări din viața politico-religioasă americană, cu proiecție în spațiul extern.

Trump, un salvator modern al națiunii americane

Un sondaj din august 2024, realizat de prestigiosul Pew Research Center din Washington la o lună după retragerea lui Joe Biden în favoarea Kamalei Harris, arăta că trei mari comunități ale creștinilor albi erau în favoarea lui Trump. Astfel, 82% dintre protestanții evanghelici, 67% dintre catolici și 60% dintre protestanții neevanghelici ar fi votat cu candidatul republican. În noiembrie, rezultatele scrutinului au reflectat, în mare, procentele sondajului. Celelalte grupuri religioase – creștine și necreștine – precum și majoritatea americanilor de culoare au votat preponderent cu Harris. Nu a fost suficient.

Pe platformele e-commerce se mai găsesc și azi tricouri și șepci cu expresia: ,,Isus este Salvatorul meu, Trump este președintele!’’ În urmă cu un an și jumătate, acestea făceau carieră. După atentatul din 13 iulie, a apărut un gadget inspirat din realitatea momentului - Isus cu mâinile pe umerii lui Trump – postat ulterior de Lara Trump, nora viitorului președinte, pe rețelele de socializare. Mulți vor spune că era vorba de un marketing politico-electoral cu implicarea factorului religios. Aproape fals. În realitate, acțiunile de acest gen – au fost și altele – nu veneau de sus, de la staff-ul de campanie al lui Trump, ci apăreau spontan – sau poate calculat, dar în niciun caz la ordinul cuiva - în intervențiile pastorilor evanghelici și clerului catolic.

Utilizând segmentul religios, Trump a relansat Partidul Republican

Încă din 2016, chiar înainte de a-și lansa linia politică conservatoare, Trump a promovat un gen de revoluție culturală și religioasă, care s-a suprapus tendinței existentă deja în rândul principalelor curente creștine tradiționale americane. În timpul campaniei din 2024, atentatul din iulie pomenit mai sus a dat avânt acestor curente, în special celor manifestate în comunitățile catolice și evanghelice. Memorabile rămân intervențiile pastorului evanghelic Franklin Graham – unul dintre cei mai populari din țară – care a făcut campanie pentru Trump. După alegeri, acesta a afirmat că noul președinte este ,,alegerea Domnului’’.

Desigur, Trump nu a lucrat de unul singur. Înainte de intrarea sa în politică, Partidul Republican încercase – fără mare succes – să mențină vii idealurile ,,clasice’’ americane atât de dragi catolicilor: întâietatea familiei, excluderea avortului, promovarea studiului religiei în școli, căsătoria și procrearea, sprijin pentru organizațiile neguvernamentale religioasae. Trump a venit în partid și cu impetuozitatea cu care ne-a obișnuit a repus întreaga problematică pe tapet, promovând-o cu o forță pe care partidul nu o avea, lărgind astfel baza de adeziune și consensul popular. Pentru el în primul rând, apoi ... pentru partid.

Cultul evanghelic, o galaxie între protestanții americani

Galaxia evanghelică americană – nu greșesc când spun ,,galaxie’’ pentru că este mai mult decât o comunitate religioasă – există într-o multitudine de dimensiuni, aspect de neînțeles pentru multă lume din exterior. În esență, este vorba despre un curent protestant, vast și diversificat, în care angajamentul de credință – Renașterea (born again) – este determinat de autoritatea supremă a Bibliei - Bible belt. Nu există o autoritate centrală, cultul reunind baptiști și penticostali, în principal. Orientarea este conservatoare, mult spre dreapta eșichierului politico-social.

Pentru evanghelici, Trump este adevăratul apărător al valorilor tradiționale creștine. Este cel care apără America împotriva avortului și culturii ,,Woke’’, fiind în același timp protectorul familiei și al religiei creștine. Rolul comunităților evanghelice în politica internă și externă a SUA a crescut exponențial începând cu anii 80 – președinția lui Ronald Reagan – chiar dacă ponderea lor demografică a scăzut. Practic, administrațiile republicane care au urmat – Bush tată și fiu, Trump – au fost influențate de aceste puternice comunități al căror obiectiv declarat este transformarea societății americane potrivit principiilor biblice.

O alianță pentru credință: catolici și evanghelici

Cu trecerea anilor, evanghelici și catolici au lasat deoparte diferențele – care păreau insurmontabile – pentru a-și uni forțele împotriva inamicului democrat ,,fără Dumnezeu’’. Această unire a condus la formarea unui contingent de alegători care a găsit în Trump – pentru păcatele lui Inchiziția l-ar fi trimis direct pe rug – un adevărat lider spiritual. A fost văzut ca singurul în măsură să inițieze și să susțină – prin acțiuni clare – procesul de restructurare a creștinismului american, reforma apostolică, naționalismul creștin. Totul, începînd de sus, așa cum s-a întâmplat cu numirea judecătorilor la Curtea Supremă.

Trebuie să adaug însă un lucru care mi se pare esențial. Susținerea din partea catolicilor și evanghelicilor are loc pe fondul unui curent care se extinde tot mai mult, an de an: societatea americană avansează constant spre laicism, iar niciun președinte nu s-a implicat până acum în blocarea acestui fenomen, o mare provocare pentru poporul american.

O concluzie cu ... fapte

Democrația liberală a adus americanului de rând mai multă tehnologie, autonomie în comunicare și uneori, mai multă bogăție. Dar pentru mulți americani, toate acestea nu pot umple un spațiu rămas gol după ce divinitatea și credința au fost nevoite să-l părăsească. Înlocuindu-le cu ideologie și politică ar fi prea periculos după ce o vreme îndelungată, acestea din urmă conviețuiau foarte bine cu primele două. Unele popoare au încercat înlocuirea: italienii cu fascismul, germanii cu nazismul, rușii cu comunismul. Altoiul rusesc a ajuns chiar și la noi, românii. Cum s-a terminat, știm cu toții.

Fără a fi catolic sau evanghelic, Trump a înțeles mai bine decât predecesorii și concurenții săi că preceptele religioase ajung mai repede la inima americanilor decât orice doctrină politică.

Am scris mai sus despre ,,proiecția în spațiul extern’’ a politicii lui Trump de acțiune în apărarea spiritului creștin și a creștinilor împotriva violențelor de orice fel. Oriunde în lume. După ce a amenințat Nigeria luni la rând, în noaptea de Crăciun Statele Unite au atacat două baze ale grupării ISIS în statul Sokoto, la granița cu Niger. Raidul vine după nenumărate proteste și denunțuri ale comunităților evanghelice și catolice americane după ani de zile de atacuri teroriste ale extremiștilor islamiști înpotriva creștinilor din nordul celui mai populat stat african. Vocea lor a fost auzită la Casa Albă iar Trump și-a menținut o promisiune.

În paranteză fie spus, Europa a tăcut. De la Bruxelles nimic sau aproape nimic. Europa nu a învățat că pentru a conta în această lume – n-aș greși prea mult dacă aș numi-o lumea lui Trump – trebuie să ști să folosești și Biblia și pușca. Din partea Bruxelles-ului, teroriștii puteau foarte bine să continue măcelărirea creștinilor din Sahel. Strămoșii lor au fost creștinați de europeni – cu excepția Liberiei – care acum i-au uitat.

Maduro din Venezuela, fost șofer de autobuz, este catolic, dar și liderul unor carteluri de traficanți de cocaină care făceau mult rău poporului american. In plus, asuprea o națiune bogată, adusă la sapă de lemn. Trump a promis alegătorilor că va bloca intrarea drogurilor în Statele Unite. Se pare că promisiunea va fi ținută, cel puțin cu cele care veneau dinspre Caracas. Alți lideri, cu musca pe căciulă, trebuie să vadă, să știe și să se teamă ... de un Trump cu pisica în brațe. Unii dintre ei sunt pe alte continente ... Asupra acestui subiect voi reveni.

Notă. Am scris acest text inspirat fiind de o statistică a vânzărilor de Biblii în Statele Unite. În 2019, s-au vândut 9,7 milioane exemplare, iar în 2023 – 14,2 milioane (+46%). Era după pandemia COVID-19. În 2025, se atinge cifra de 20 milioane. Recordul lunar anul trecut a fost în septembrie, după asasinarea lui Charley Kirk, de 2,4 milioane exemplare.