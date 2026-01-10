Donald Trump, rugat de fostul șah al Iranului să intervină urgent într-o țară dată peste cap de proteste

Donald Trump, președintele SUA, a primit un mesaj de la fiul fostului șah al Iranului. Aflat în exil, Reza Pahlavi, membru al Opoziției, el i-a cerut liderului de la Casa Albă să intervină în țara dată peste cap de proteste masive, conform AFP.

„Domnule preşedinte, acesta este un apel urgent şi imediat care cere atenţia dvs, susţinerea şi acţiunea dumneavoastră. Sper că sunteţi gata să interveniţi pentru a ajuta poporul iranian”, a fost mesajul pe care l-a postat Reza Pahlavi pe rețelele sociale.

Băiatul fostului șah din din Iran, care trăieşte în prezent în apropiere de Washington, nu a specificat ce tip de intervenţie aşteaptă din partea liderului de la Casa Albă. În schimb, şi-a argumentat cererea prin decizia autorităţilor iraniene de a tăia accesul la internet în ţară şi prin reprimarea de către acestea a manifestanţilor.

„Am făcut apel la oameni să iasă pe străzi pentru a se bate pentru libertatea lor şi a depăşi cu numărul lor forţele de securitate. Este ceea ce au făcut noaptea trecută”, a mai transmis iranianul în mesajul respectiv.

„Ameninţările dvs împotriva acestui regim criminal i-au ţinut pe ucigaşii regimului la distanţă. Dar timpul presează. Oamenii vor fi din nou în stradă într-o oră. Vă cer ajutorul”, i-a comunicat public Pahlavi lui Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă amenințase, în urmă cu două zile că va „lovi foarte puternic” Iranul, în cazul în care autorităţile de la Teheran reacţionează ucigând manifestanţi.

După două săptămâni de proteste legate iniţial de costul vieţii, valul de contestare a luat amploare şi reprezintă o provocare gravă pentru Republica islamică, ale cărei baze au fost puse în 1979, după cum menționează sursa citată.