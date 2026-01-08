Peripețiile lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris. Cât ajunge nota de plată

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit joi explicații publice privind zborul efectuat recent de președintele României, Nicușor Dan, la Paris, în contextul discuțiilor apărute în spațiul public legate de costuri și de întârzierea revenirii aeronavei în țară. Potrivit ministrului, penultimul zbor la Paris cu aeronava militară Spartan a costat aproximativ 30.000 de euro, în timp ce pentru cel mai recent zbor facturile nu au fost încă emise.

Radu Miruță a explicat că aeronava militară cu care președintele s-a deplasat în Franța nu a putut reveni la București marți seară din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit acestuia, în momentul programat pentru aterizare, plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea era mai mică de 600 de metri, valori sub limitele de operare pentru acel tip de aeronavă în condiții de transport prezidențial.

Ministrul a precizat că avionul Spartan al Ministerului Apărării este configurat pentru misiuni militare și poate ateriza și în condiții meteorologice mai dificile decât cele minime de siguranță, însă aceste proceduri nu se aplică atunci când la bord se află președintele României.

„Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri și vizibilitatea este sub 600 de metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condițiile în care la bord este președintele României”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a explicat și motivele pentru care aeronava nu a decolat din Paris în dimineața următoare. Potrivit acestuia, starea aeroportului nu a permis decolarea din cauza ninsorilor, a necesității de degivrare și a capacității limitate a aeroportului de a curăța pista de zăpadă și de a asigura condițiile necesare pentru rulaj.

Radu Miruță a mai spus că aeronava nu a avut nicio problemă tehnică și că a fost pregătită pentru zbor, însă condițiile de operare ale aeroportului au împiedicat decolarea.

Referindu-se la faptul că, în același interval orar, au aterizat mai multe avioane comerciale pe aeroportul din București, ministrul a precizat că aeronava prezidențială nu a plecat din Paris, motiv pentru care nu a mai putut ateriza conform programului inițial.

Ministrul Apărării a detaliat structura costurilor aferente unui zbor cu aeronava Spartan. Potrivit acestuia, există costuri directe și costuri indirecte.

Pentru penultimul zbor la Paris, efectuat în urmă cu trei sau patru săptămâni, la care a participat și ministrul Apărării, costurile directe au fost de 6.720 de euro. Acestea includ combustibilul, taxele de aeroport și diurnele piloților.

La acestea se adaugă costurile indirecte, care includ schimburile de uleiuri, filtre și costurile de mentenanță. Radu Miruță a precizat că, dacă este exclusă amortizarea aeronavei, întrucât aceasta a fost deja achiziționată de statul român, costurile indirecte se ridică la aproximativ 2.630 de euro pe oră de zbor.

„Per ansamblu, penultimul zbor al președintelui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan a costat undeva la 30.000 de euro”, a declarat ministrul Apărării.

Pentru cel mai recent zbor, facturile nu au fost încă emise, potrivit aceleiași surse.

Radu Miruță a oferit și informații privind posibilitățile de comunicare în timpul zborului cu aeronava Spartan. În prezent, avionul permite comunicații scrise prin satelit, în regim criptat. Nu există însă posibilitatea realizării de convorbiri audio.

Ministrul a precizat că a discutat cu reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), care au în lucru două propuneri pentru modernizarea sistemelor de comunicații ale aeronavei. Acestea urmează să fie integrate împreună cu producătorul avionului, astfel încât să fie asigurate comunicații de date pe bandă mai largă.

Întrebat despre sprijinul aerian oferit de autoritățile elvețiene, Radu Miruță a declarat că nu are cunoștință ca România să fi solicitat oficial acest ajutor. Potrivit ministrului, gestul a venit din partea Elveției, ca semn de respect și recunoștință pentru sprijinul acordat anterior de România.

El a amintit că, la 1 ianuarie, România a transportat cu o aeronavă Spartan persoane rănite grav în urma unui incendiu produs în Elveția. Ministrul a făcut referire și la incendiul de la Crevedia, când Elveția a trimis o aeronavă pentru a transfera un pompier român ars grav către un spital din Norvegia.

„A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, un gest de reciprocitate”, a afirmat Radu Miruță.