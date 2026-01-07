Nicușor Dan, blocat la Paris din cauza vremii. Avionul Spartan nu poate decola

Aeronava militară cu care președintele Nicușor Dan trebuia să se întoarcă în țară nu poate părăsi capitala Franței, întrucât pista aeroportului din Paris este acoperită de zăpadă. Zborul programat pentru marți seară a fost deja amânat din cauza vremii, iar condițiile nefavorabile au împiedicat decolarea și miercuri dimineață.

Miercuri dimineață, aeronava Spartan pregătită pentru plecare a fost poziționată pe aeroport, însă decolarea nu a putut avea loc. Pista a rămas acoperită de un strat consistent de zăpadă, iar echipele franceze încearcă permanent să o curețe, însă rafalele de vânt readuc precipitațiile la sol. Pentru moment, plecarea aeronavei a fost amânată cu câteva zeci de minute, urmând ca autoritățile să decidă în funcție de evoluția vremii.

Aeronava nu a putut reveni în România nici în noaptea de marți spre miercuri. De această dată, problema a fost ceața densă de pe aeroportul din București, care a făcut imposibilă aterizarea în condiții de siguranță. Astfel, planurile de întoarcere au fost afectate succesiv atât de vremea severă din Franța, cât și de condițiile meteo din Capitală.

Nicușor Dan s-a aflat marți la Paris, unde a luat parte lasummitul Coaliţiei de Voinţă, reuniune ce a adus la aceeași masă reprezentanți din 35 de state care susțin Ucraina.

După finalizarea evenimentului, delegația română ar fi trebuit să revină în țară, însă situația meteorologică a blocat planurile de zbor.

Autoritățile franceze au emis un cod portocaliu pentru ninsori abundente și polei valabil pe 7 ianuarie, iar Ministerul Afacerilor Externe a transmis o avertizare pentru românii aflați în zonele afectate. Conform informării, regiunile vizate sunt: Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendée, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei și vestul regiunii Champagne-Ardennes.

Sunt așteptate perturbări majore în transportul rutier, feroviar și aerian.

„Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly”, a transmis MAE.