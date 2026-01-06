Zăpada face victime în Franța. Două persoane au murit, după ce au căzut cu mașina în râul Marna

Un șofer de ride-sharing și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a ajuns în râul Marna. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 23:30, pe cheiul Argonne, când bărbatul a pierdut controlul volanului și vehiculul a căzut în apă, relatează Le Figaro. Contextul rutier era deja marcat de măsurile autorităților franceze, care limitaseră viteza pe principalele artere și impuseseră restricții pentru camioanele de mare tonaj.

În mașină se afla și un client, notează sursa citată. Din cauza zăpezii și a poleiului, vehiculul ar fi lovit un trotuar, după care a ajuns în apă. Pasagerul a reușit să iasă la timp și să ajungă la mal, fiind transportat la spital cu hipotermie, în stare relativ stabilă. Șoferul a fost recuperat din râu de brigada fluvială, în stop cardio-respirator. Deși medicii au reușit inițial să îl resusciteze, acesta a murit câteva ore mai târziu.

„Potrivit primelor elemente pe care le avem, accidentul ar fi fost provocat, într-adevăr, de condițiile meteo”, a confirmat pentru Le Figaro Parchetul din Créteil.

O altă persoană a murit luni după-amiază, la Presles-en-Brie, în Seine-et-Marne, în urma unui accident rutier, a transmis marți jandarmeria.

În departamentul Landes, alte trei persoane au murit în două accidente atribuite poleiului, au anunțat prefectura și jandarmeria.

Două victime au fost înregistrate după coliziunea a două autocare Flixbus, în jurul orei 7:10, pe autostrada A63, în apropiere de Saint-Geours-de-Maremme, pe direcția Bayonne. La ora 9:00, mai existau pasageri blocați în vehicule, au precizat autoritățile. Prefectura a precizat că aproximativ cincizeci de persoane au fost „implicate” în accident, dintre care două se află în stare critică, iar alte două sunt rănite ușor. Operațiunile de intervenție erau încă în desfășurare la 10:20.

Cea de-a treia victimă și-a pierdut viața într-un alt accident, petrecut pe drumul RD824, în zona localității Saint-Paul-lès-Dax, la nord de Dax.

Autoritățile au impus măsuri speciale în Île-de-France: limita de viteză a fost coborâtă la 80 km/h pe principalele artere, iar camioanele de peste 3,5 tone nu au mai avut voie să circule pe rutele majore. Vinci Autoroutes a introdus aceleași restricții pe întreaga sa rețea.

Dimineața de marți a adus însă un trafic surprinzător de lejer: abia dacă se mai adunau puțin peste 50 de kilometri de blocaje în jurul orei 9:00, comparativ cu aproximativ 350 într-o zi obișnuită, arată datele Sytadin. Cu o seară înainte, situația fusese complet diferită — în jurul orei 18:00, în regiunea pariziană se înregistrase un record de circa 1.020 kilometri de coloane.