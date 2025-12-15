Percheziții DNA la firme de ride-sharing. Prejudiciu de peste 24 de milioane de lei

Direcția Națională Anticorupție desfășoară luni o amplă acțiune în județele Iași și Ilfov, unde procurorii efectuează șase percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în acest caz depășește 24 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat oficial, ancheta este derulată de procurorii DNA din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei”, anunţă DNA.

În cadrul acestui dosar, luni au loc percheziții domiciliare în șase locații, situate pe raza județelor Iași și Ilfov. Descinderile vizează atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sedii sau puncte de lucru aparținând unor societăți comerciale implicate în activitatea de transport alternativ.

Pentru desfășurarea acțiunilor, procurorii DNA beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenții a Jandarmeriei, precum și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

„Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, menţionează DNA.

Ancheta DNA este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească amploarea exactă a prejudiciului și responsabilitățile fiecărei persoane sau societăți implicate.

Dosarul instrumentat de DNA apare în contextul intensificării controalelor fiscale în domeniul transportului alternativ de persoane, anunțate recent de Agenția Națională de Administrare Fiscală. ANAF a informat că, începând din luna septembrie, au fost demarate verificări extinse la nivel național în acest sector.

Vineri, 12 decembrie, instituția a precizat că, în urma acestor controale, inspectorii fiscali au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 3,1 milioane de lei și au dispus confiscarea a peste 82,6 milioane de lei încasați în numerar, fără documente justificative.

Potrivit ANAF, acțiunile de control au fost orientate către operatorii cu risc fiscal ridicat, „prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc”.

În urma controalelor desfășurate în perioada septembrie–noiembrie, inspectorii antifraudă au constatat lipsa de conformare fiscală în cazul a 123 de firme. Ca urmare, au fost dispuse următoarele măsuri: amenzi în valoare totală de 3.125.000 de lei, aplicate în principal pentru lipsa aparatelor de marcat electronice fiscale, suspendarea activității pentru 12.358 de autoturisme utilizate în transportul alternativ, tot pentru lipsa AMEF, precum și confiscarea sumei de 82.642.327 de lei, reprezentând încasări în numerar fără documente justificative.