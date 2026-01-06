Politica

Nicușor Dan, de la Paris: Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România

Comentează știrea
Nicușor Dan, de la Paris: Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în RomâniaNicușor Dan / sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți un mesaj ferm de stabilitate politică și instituțională, înainte de participarea la reuniunea liderilor statelor care susțin Ucraina, cunoscută sub denumirea de „Coaliția de Voință”. Aflat la Paris, șeful statului a subliniat că actualul context internațional nu permite experimente politice sau tensiuni interne majore în România.

„Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România”, a declarat Nicușor Dan, punctând că situația regională și globală impune prudență și continuitate în plan intern.

Schimbare graduală, nu rupturi politice

În declarațiile făcute înaintea reuniunii, președintele a explicat că viziunea sa pentru România este una bazată pe ajustări progresive, nu pe transformări bruște. Potrivit acestuia, într-un context geopolitic complicat, marcat de războiul din estul Europei și de tensiuni internaționale, stabilitatea internă devine un obiectiv strategic.

„Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România”, a completat șeful statului, subliniind că schimbările necesare trebuie realizate gradual, în cadrul instituțional existent.

Istoria primului site din istorie. Când a apărut și cine a fost fondatorul
Istoria primului site din istorie. Când a apărut și cine a fost fondatorul
Negocieri sensibile la vârful statului. Nicușor Dan are 4–5 variante pentru SRI și SIE, dar decizia depinde de discuțiile cu PSD
Negocieri sensibile la vârful statului. Nicușor Dan are 4–5 variante pentru SRI și SIE, dar decizia depinde de discuțiile cu PSD

Mesajul este unul care vizează atât scena politică internă, cât și partenerii externi, într-un moment în care România este implicată în mecanismele de coordonare ale statelor europene și euroatlantice.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Captură video Youtube

Încredere în stabilitatea coaliției de guvernare

Întrebat dacă mizează pe menținerea stabilității coaliției de guvernare și în acest an, Nicușor Dan a răspuns fără echivoc: „Categoric da”.

Afirmația vine pe fondul discuțiilor politice intense din ultimele săptămâni și al negocierilor legate de numiri-cheie în stat. Poziția exprimată de președinte indică faptul că menținerea unei majorități funcționale este considerată esențială pentru traversarea perioadei următoare, atât din punct de vedere economic, cât și al securității.

Participarea la „Coaliția de Voință”, în centrul agendei externe

Declarațiile au fost făcute în contextul deplasării la Paris, unde Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”, un format care reunește liderii statelor ce susțin Ucraina. Evenimentul are loc într-un moment de intensificare a contactelor diplomatice și de discuții privind posibilele scenarii de evoluție a conflictului ruso-ucrainean.

Prezența României la această reuniune este văzută ca o confirmare a rolului său activ în arhitectura de securitate regională și în eforturile de coordonare politică la nivel european.

Deplasarea cu aeronava Spartan și reducerea cheltuielilor

Șeful statului a explicat că deplasarea la Paris a fost realizată cu o aeronavă Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române. Potrivit președintelui, această opțiune face parte dintr-o strategie de reducere a cheltuielilor Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a afirmat că utilizarea acestui tip de aeronavă a contribuit la o „reducere de 30 de milioane” a costurilor, fără a oferi detalii suplimentare privind perioada de referință sau structura exactă a economiilor.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:31 - Istoria primului site din istorie. Când a apărut și cine a fost fondatorul
20:22 - Doliu în lumea cinematografiei. Un celebru actor sud-coreean a murit la vârsta de 74 de ani
20:14 - Ilie Bolojan va plăti impozite locale duble pentru locuințele din Vadu Crișului și Oradea, după majorările aplicate î...
20:03 - Negocieri sensibile la vârful statului. Nicușor Dan are 4–5 variante pentru SRI și SIE, dar decizia depinde de discuț...
19:50 - Nicușor Dan, de la Paris: Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România
18:53 - Un tânăr din Poarta Albă, reținut pentru 24 de ore după ce a incendiat 3.000 de baloți de paie

HAI România!

Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!

Proiecte speciale