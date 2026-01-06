Nicușor Dan, de la Paris: Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți un mesaj ferm de stabilitate politică și instituțională, înainte de participarea la reuniunea liderilor statelor care susțin Ucraina, cunoscută sub denumirea de „Coaliția de Voință”. Aflat la Paris, șeful statului a subliniat că actualul context internațional nu permite experimente politice sau tensiuni interne majore în România.

„Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România”, a declarat Nicușor Dan, punctând că situația regională și globală impune prudență și continuitate în plan intern.

În declarațiile făcute înaintea reuniunii, președintele a explicat că viziunea sa pentru România este una bazată pe ajustări progresive, nu pe transformări bruște. Potrivit acestuia, într-un context geopolitic complicat, marcat de războiul din estul Europei și de tensiuni internaționale, stabilitatea internă devine un obiectiv strategic.

„Suntem într-un context internațional dificil și nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România”, a completat șeful statului, subliniind că schimbările necesare trebuie realizate gradual, în cadrul instituțional existent.

Mesajul este unul care vizează atât scena politică internă, cât și partenerii externi, într-un moment în care România este implicată în mecanismele de coordonare ale statelor europene și euroatlantice.

Întrebat dacă mizează pe menținerea stabilității coaliției de guvernare și în acest an, Nicușor Dan a răspuns fără echivoc: „Categoric da”.

Afirmația vine pe fondul discuțiilor politice intense din ultimele săptămâni și al negocierilor legate de numiri-cheie în stat. Poziția exprimată de președinte indică faptul că menținerea unei majorități funcționale este considerată esențială pentru traversarea perioadei următoare, atât din punct de vedere economic, cât și al securității.

Declarațiile au fost făcute în contextul deplasării la Paris, unde Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”, un format care reunește liderii statelor ce susțin Ucraina. Evenimentul are loc într-un moment de intensificare a contactelor diplomatice și de discuții privind posibilele scenarii de evoluție a conflictului ruso-ucrainean.

Prezența României la această reuniune este văzută ca o confirmare a rolului său activ în arhitectura de securitate regională și în eforturile de coordonare politică la nivel european.

Șeful statului a explicat că deplasarea la Paris a fost realizată cu o aeronavă Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române. Potrivit președintelui, această opțiune face parte dintr-o strategie de reducere a cheltuielilor Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a afirmat că utilizarea acestui tip de aeronavă a contribuit la o „reducere de 30 de milioane” a costurilor, fără a oferi detalii suplimentare privind perioada de referință sau structura exactă a economiilor.