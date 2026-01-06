Nicuşor Dan a rămas marcat până la summitul de la Paris de primul Revelion petrecut ca șef de stat

Noaptea de Revelion a fost, pentru președintele României, Nicușor Dan, una petrecută departe de evenimente publice sau apariții oficiale. Șeful statului a ales un cadru restrâns, de familie, într-o formulă care a inclus mai mulți apropiați și copii, într-o atmosferă relaxată, specifică unei seri private.

Întrebat despre modul în care a marcat trecerea în noul an, Nicușor Dan a vorbit deschis și cu umor despre un detaliu care i-a rămas în minte. Revelionul s-a prelungit până târziu în noapte, mai exact până la ora 3 dimineața, iar acest lucru i-a afectat ulterior ritmul de odihnă.

„Am stat până la ora 3 dimineața și asta mi-a perturbat somnul până astăzi”, a spus președintele, zâmbind, într-un dialog informal cu jurnaliștii.

Potrivit relatării sale, noaptea dintre ani nu a fost marcată de un program rigid sau de obligații protocolare. Dimpotrivă, atmosfera a fost una familială, iar cei care au dat tonul prelungirii petrecerii au fost copiii.

„Au fost mai mulți apropiați și copii, iar copiii trăgeau de noi să mai stăm”, a povestit Nicușor Dan.

Declarația surprinde un moment obișnuit pentru multe familii, în care cei mici refuză să încheie sărbătoarea și vor ca noaptea să continue. În cazul președintelui, acest detaliu a devenit cu atât mai vizibil cu cât a fost relatat chiar de el, într-un registru personal rar întâlnit în discursul unui șef de stat.

În același context, Nicușor Dan a vorbit și despre cadourile primite de Crăciun, menționând că Moș Crăciun i-a adus lucruri simple și utile.

„Mi-a adus mănuși și șosete”, a spus președintele.

Președintele României, Nicușor Dan, participă marți, la Paris, la reuniunea liderilor statelor care susțin Ucraina, organizată în cadrul summitului cunoscut sub denumirea de „Coaliția de Voință”.

Evenimentul are loc la Palatul Élysée și reunește șefi de stat și de guvern din țările aliate Kievului, într-un context diplomatic intens, marcat de negocieri accelerate și de discuții privind posibilitatea unui acord de încetare a conflictului ruso-ucrainean.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, întâlnirea are ca obiectiv coordonarea pozițiilor politice, de securitate și strategice ale statelor participante, în perspectiva unei eventuale soluții de pace. Reuniunea este considerată una de etapă, într-un moment în care aliații Ucrainei încearcă să își armonizeze mesajele și liniile de acțiune înaintea unor posibile negocieri internaționale.

Participarea României la summitul de la Paris se înscrie într-o perioadă de intensificare a contactelor diplomatice la nivel european și euroatlantic. Discuțiile au loc pe fondul eforturilor de a defini o poziție comună a statelor care sprijină Ucraina, în condițiile în care pe agenda internațională a apărut tot mai frecvent tema negocierilor pentru o posibilă încetare a ostilităților.

Administrația Prezidențială a precizat că reuniunea de la Palatul Élysée vizează evaluarea situației de securitate din regiune, precum și stabilirea unor direcții comune privind sprijinul politic, militar și diplomatic acordat Ucrainei. În același timp, liderii prezenți analizează scenariile posibile pentru următoarea etapă a conflictului și implicațiile acestora asupra securității europene.

Prezența lui Nicușor Dan la masa liderilor aliați confirmă implicarea României în arhitectura de securitate regională și în eforturile coordonate ale statelor occidentale privind gestionarea conflictului din estul Europei. România rămâne unul dintre statele care au susținut constant necesitatea unei coordonări strânse între aliați, atât în plan politic, cât și în plan strategic.