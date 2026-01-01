Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record

Pro TV a confirmat și în noaptea dintre ani poziția de lider al televiziunilor din România, cu spectacolul de Revelion prezentat de Raluka și Pavel Bartoș. Aproape două milioane de români au urmărit în fiecare minut show-ul televizat, care s-a desfășurat între orele 20.00 și 2.00, depășind cu mult competiția.

Pe locul al doilea în preferințele publicului s-a clasat Antena 1, cu programul „Revelionul cel nebun”, care a atras aproape 1,5 milioane de telespectatori la nivel național. În continuare, topul a fost completat de România TV, cu „SuperRevelionul”, un show presărat cu mesaje și burtiere spectaculoase care anunțau momente surpriză și intrări senzaționale ale artiștilor.

Un salt semnificativ în clasament a înregistrat Antena Stars, care a trecut peste Realitatea Plus cu „Revelionul Starurilor”. Astfel, postul s-a situat pe locul patru și a fost unul dintre puținele care a înregistrat creșteri față de anul precedent.

De asemenea, TVR 1 a reușit să își îmbunătățească atât poziția, cât și numărul de telespectatori, cu un show condus de comediantul Dan Badea și Cătălin Neamțu, clasându-se pe locul șase. Happy Channel a intrat și el în top 10, confirmând interesul publicului pentru oferte diversificate de Revelion.

În mediul urban, preferința a fost clară pentru Pro TV. Spectacolul „Protevelion” a fost singurul program cu peste un milion de telespectatori în orașe. Antena 1 s-a situat pe locul doi, la aproximativ 200.000 de telespectatori distanță, urmat de România TV și de Antena Stars, care anul acesta a performat mult mai bine decât în 2025.

TVR 1 s-a apropiat de pragul de 100.000 de telespectatori, iar alte posturi precum Realitatea Plus și Happy Channel au prins, de asemenea, public urban. Kanal D, care anul trecut se afla pe poziția a cincea, a dispărut din top 10.

Pe segmentul comercial (21-54 ani, național ABCD), Pro TV a obținut o cotă de piață de aproape 37%, adică peste o treime dintre telespectatorii care se uitau la televizor în intervalul 20.00–2.00 erau pe postul lider. Împreună cu Antena 1, aceste două televiziuni au concentrat aproape 65% din publicul comercial, confirmând dominația clară a celor două show-uri de Revelion.

Revelionul 2025 a fost similar ca top și cifre. Tot Pro TV, cu Raluka și Pavel Bartoș, a fost cel mai urmărit program, cu peste 2,1 milioane de telespectatori pe minut, iar Antena 1 a rămas a doua opțiune. Diferențele între cele două ediții se observă mai degrabă la pozițiile posturilor situate în continuarea topului.

Pro TV – 1.985.000 telespectatori (11,4 rating / 29,6% share)

Antena 1 – 1.468.000 (8,4 / 21,9%)

România TV – 702.000

Antena Stars – 404.000

Realitatea Plus – 286.000

TVR 1 – 128.000

Kanal D – 116.000

Antena 3 CNN – 115.000

ETNO – 98.000

Happy Channel – 76.000

În mediul urban:

Pro TV – 1.066.000 telespectatori

Antena 1 – 804.000

România TV – 408.000

Antena Stars – 138.000

Realitatea Plus – 121.000

TVR 1 – 96.000

Antena 3 CNN – 65.000

Digi 24 – 44.000

Happy Channel – 41.000

ETNO – 41.000

Pe segmentul comercial (21-54 ani, național ABCD):

Pro TV – 750.000 telespectatori (11,9 / 36,9%)

Antena 1 – 526.000 (8,4 / 25,9%)

România TV – 102.000

Antena Stars – 101.000

Realitatea Plus – 48.000

Topul arată clar că Pro TV rămâne prima alegere a românilor pentru noaptea dintre ani, atât la nivel național, cât și urban și pe segmentul comercial, în timp ce Antena 1 continuă să fie principalul competitor, iar alte posturi înregistrează creșteri sau scăderi mai moderate.