Exclusiv. Pavel Bartoș, peripeții pe platourile de filmare. A stat zile întregi în frig

Exclusiv. Pavel Bartoș a povestit despre filmul „Crăciun cu Ramon”, despre efortul depus pe platouri, despre colaborarea și prietenia cu regizorul Jesús del Cerro și despre mesajul emoționant pe care filmul a încercat să-l transmită publicului.

Pavel Bartoș a explicat că filmele lui Ramon au fost povești calde, pline de valori precum bunătatea și prietenia, iar magia Crăciunului a adăugat un strat suplimentar de emoție și inocență.

„Ramon în 3 cuvinte e: bunătate, iubire, prietenie. Iar la toate astea, pentru Crăciun cu Ramon aș adăuga: ”Moș Crăciun există!””

Pavel Bartoș a spus că filmările pentru „Crăciun cu Ramon” au fost extrem de solicitante, cu sute de oameni pe platou, temperaturi sub zero și nopți lungi de filmare. Totuși, profesionalismul și dăruirea echipei au făcut ca experiența să fie una de neuitat.

„Nu a fost deloc ușor: am avut zilnic peste 120 de oameni pe platou, iar în zilele cu figurație numărul a ajuns la aproape 400. Am filmat adesea noaptea, la temperaturi de –5, –6, chiar –8 grade, și toți cei implicați au dat dovadă de o dedicare incredibilă. Merit au toți: actorii, echipa tehnică, regizorul, scenograful, DOP-ul, echipele de grip, cascadorii, coordonatorii de figurație, cateringul, cleaningul, machiajul și părul, absolut fiecare om din echipa de peste 120 de persoane.”

El a spus că sprijinul locuitorilor din Oradea și al autorităților a făcut diferența pentru autenticitatea filmului.

„Și eu, și Jesús, le mulțumim încă o dată pentru efortul și profesionalismul lor, atât la primul film cu Ramon, cât și la Crăciun cu Ramon, cu atât mai special cu cât este un film de Crăciun. Le mulțumim încă o dată și locuitorilor din Oradea, precum și celor de la Visit Oradea și autorităților locale, pentru sprijinul și entuziasmul cu care ne-au primit și pentru că au ținut chiar și Târgul de Crăciun deschis special pentru noi.”

Actorul a povestit că relația sa cu Jesús del Cerro a început acum peste 16 ani, la primul film de Crăciun românesc, și că dincolo de colaborarea profesională a apărut o prietenie puternică, bazată pe încredere și respect.

„Ne-am cunoscut la precedentul film de Crăciun, „Ho Ho Ho”, primul film românesc de acest fel, realizat acum 16–17 ani. Ne-am înțeles atât de bine atunci, încât ne-am promis că vom mai face împreună un film de Crăciun — iar acum promisiunea s-a împlinit. Între timp, nu am rămas doar parteneri de lucru, ci am devenit prieteni foarte buni, genul de prietenie care te însoțește toată viața.

Mă bucur enorm că îmi este alături, că îmi este partener și că crede în visele mele; asta mă face cu adevărat fericit. În plus, Jesús este un om care mă inspiră profund prin tot ceea ce face. De la el am învățat enorm, ca producător, ca regizor și ca actor, și colaborarea noastră mi-a făcut cu adevărat bine.”

Pavel a explicat că în România au lipsit filmele de Crăciun românești și că rolul lui Jesús del Cerro a fost să aducă pe ecran tradițiile și valorile locale, pentru întreaga familie.

„Din păcate, în România nu se fac prea multe filme de Crăciun. Noi am realizat „Ho Ho Ho” acum 16 ani, dar de atunci publicul s-a putut bucura doar de producții americane. Ne-am dorit să schimbăm asta și să aducem pe ecran tradițiile, bunătatea și spiritul românesc într-un film care să poată fi văzut împreună cu întreaga familie.”

El a spus că filmele „Ramon” au fost pentru toate vârstele și au avut scopul de a aduce bucurie și momente împreună cu cei dragi.

„Ne place să spunem că este „filmul pe care l-am așteptat dintotdeauna”, și mă bucur cu adevărat pentru el, pentru ceea ce am reușit să construim. Este un film care poate fi trăit de la mic la mare, un film pentru toată familia — asta e esențial. Tot ceea ce ne-am dorit a fost să aducem oamenilor bucurie și să îi facem să se bucure împreună, cu cei dragi, de un nou film de Crăciun românesc.”

Pavel Bartoș a explicat că revenirea actorilor din primul film și alăturarea celor noi au creat o atmosferă caldă, de familie, pe platou și în film.

„Mulți dintre actorii din primul film — Bogdan Farcaș, Iulian Postelnicu, Bogdan Horga și Andreea Vasile — au revenit la cererea publicului, pentru că oamenii i-au îndrăgit enorm și și-au dorit să-i vadă din nou alături de Ramon. Lor li s-au alăturat actori noi, minunați, precum Alina Chivulescu, Sorin Tofan, Adrian Titieni, Paul Ipate, Anisia Gafton, Răzvan Vicoveanu și o mulțime de actori talentați din Oradea.”

El a spus că echipa de actori a făcut ca zilele de filmare să fie o bucurie și că spera ca filmul să ajungă și la românii din diaspora.

„Toți au contribuit la atmosfera caldă și autentică a filmului și au făcut ca zilele de filmare să fie o adevărată bucurie. Le sunt recunoscător pentru energia lor, pentru prietenie și pentru felul în care au dat viață acestei povești de Crăciun. Și sper din suflet ca filmul să ajungă nu doar în inimile oamenilor de aici, ci și în ale românilor din diaspora, care se întorc acasă între Crăciun și Revelion. Dacă își doresc un Crăciun trăit românește, îi invit cu mare drag să-l petreacă și alături de noi, la cinema.”

Pavel Bartoș a spus că publicul crea mereu așteptări, dar că el prefera să se bucure mai întâi de filmul actual și de reacția oamenilor.

„Treaba asta e ca la copii: după ce faci unul, lumea te întreabă când îl faci pe al doilea. Și eu am vorba aia: „hai să ne bucurăm întâi de primul și după aia vedem când o veni și al doilea”. Apoi, când îl faci pe al doilea, lumea te întreabă: „dar al treilea când?”.”

El a explicat că decizia privind un nou film depindea de dorința publicului și de bucuria momentului.

„Nu știu… să ne bucurăm de acesta, de al doilea, și să se bucure cât mai multă lume de el în cinematografe, pentru că un film de Crăciun se vede cel mai frumos în decembrie, la cinema. Este acel moment de o oră și jumătate pe care îl petreci cu cei dragi, când nu te deranjează nimeni — ești doar al filmului. Dacă oamenii își vor dori mai departe, știi cum e… la nimic nu poți spune „nu”. Vedem. Deocamdată, hai să ne bucurăm de acest Crăciun cu Ramon.”

Pavel Bartoș a spus că filmul a transmis valori de bunătate și apropiere și că ideea centrală a fost să fim mai atenți la cei din jur, nu doar de Crăciun.