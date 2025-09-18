Filmul „Dinți de lapte” deschide ediția 2025 de la Bucharest International Film Festival

Filmul „Dinți de lapte”, cel de-al doilea film regizat și scris de Mihai Mincan, va inaugura ediția din acest an a Bucharest International Film Festival (BIFF). Proiecția este programată pentru seara de 19 septembrie și marchează premiera națională a filmului, care vine la scurt timp după selecțiile sale internaționale de la Veneția și Toronto.

Filmul va rula în competiția oficială a festivalului și va fi prezentat în gala de deschidere, găzduită de Cinema Muzeul Țăranului – studioul Horia Bernea – începând cu ora 19:30. Evenimentul se va bucura de prezența echipei artistice și de producție.

Printre invitați se numără regizorul Mihai Mincan, producătorii Ioana Lascăr și Radu Stancu (deFilm), actorul István Téglás, actrițele Marina Palii și Mihaela Rădescu, precum și tinerii interpreți aflați la debut: Emma Ioana Mogoș, Lara Comănescu, Albert Ciută și Karina Gherasim.

Li se alătură editorul Dragoș Apetri, directorul de imagine Andrei Oană, compozitorul Marius Leftărache, scenografa Anamaria Tecu, designerul de costume Dana Păpăruz și directoarea de casting Florentina Bratfanof.

Filmul va fi prezentat publicului din București într-o proiecție specială la Grădina cu Filme – Cinema & More. Evenimentul va avea loc în prezența membrilor echipei de producție.

Trailerul oficial al peliculei (video) a fost realizat de Mihai Codleanu și Marius Leftărache, în colaborare cu studioul Avanpost. Lungmetrajul este o producție semnată de compania românească deFilm, realizată în coproducție cu Remora Films (Franța), Ström Pictures (Danemarca), StudioBauhaus (Grecia) și Screening Emotions (Bulgaria).

Premiera mondială a avut loc în cadrul secțiunii competiționale Orizzonti la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, pe 29 august. Ulterior, filmul a fost inclus în selecția Centrepiece a Festivalului Internațional de Film de la Toronto, fiind proiectat pe 10 și 11 septembrie.

Echipa artistică reunește nume importante din industrie: George Chiper-Lillemark semnează imaginea, iar montajul poartă semnătura lui Dragoș Apetri. Coloana sonoră a fost compusă de Marius Leftărache și Nicolas Becker, în timp ce mixajul de sunet a fost realizat de Cyril Holtz.

Scenografia a fost coordonată de Anamaria Țecu, costumele de Dana Păpăruz, iar machiajul și coafura au fost asigurate de Dimitra Fafaliou și Sotiris Paterakis. Filmările, producția și selecțiile festivalurilor conturează un parcurs internațional important pentru această creație cinematografică românească.

Mihai Mincan, cunoscut pentru scurtmetrajele „Alaska” (2014), „Cometa” (2017) și „Idila” (2019) – prezentate în premieră în cadrul unor festivaluri europene – și-a consolidat profilul artistic prin participarea la proiecte documentare precum „Omul care a vrut să fie liber” și „Emigrant Blues” (2019), în calitate de co-regizor.

Primul său lungmetraj de ficțiune, „Spre Nord”, a fost lansat în 2022 în competiția Orizzonti a Festivalului de la Veneția. Filmul a fost selecționat în peste 25 de festivaluri internaționale și a fost distribuit în 15 teritorii. Succesul său a fost confirmat și în cadrul Galei Premiilor Gopo 2024, unde a obținut trei distincții: Cel mai bun debut, Cea mai bună imagine și Premiul Tânără Speranță (acordat actorului Niko Becker).

În același an, a primit cinci premii din partea Uniunii Cineaștilor, inclusiv Marele Premiu și trofeul pentru Cel mai bun film. În prezent, „Spre Nord” este disponibil pe platformele HBO Max și Antena Play.

Cel de-al doilea lungmetraj de ficțiune semnat de Mincan, intitulat „Dinți de lapte”, va avea premiera națională pe 14 octombrie, fiind distribuit de T.R.I.B.E. Films.

Distribuția filmului îi reunește, printre alții, pe actorii Marina Palii, Igor Babiac, István Téglás, Victor-Ioan Rogobete, Lara Maria Alexandra Comănescu, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim, Tudor Morar, Mihaela Rădescu, Ada Lupu, Cătălin Filip, Luca-David Cărăvan și Ingrid-Maria Tirintică.