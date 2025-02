Social „Visuali Italiane” 2025. Festivalul de film italian ajunge la București în martie







Festivalul "Visuali Italiane - Noua Cinematografie Italiană în România" va debuta pe 3 martie la Cinema Muzeul Țăranului din București, cu proiecția filmului „Vermiglio, mireasa muntelui”.

Deschiderea Festivalului „Visuali Italiane” la București

Regizat de Maura Delpero, acest film impresionant, câștigător al Marelui Premiu al Juriului la Festivalul de la Veneția, spune povestea unei comunități montane din 1944, unde supraviețuirea și legăturile umane sunt puse la încercare.

Este un film care impresionează prin autenticitatea peisajului și profunzimea personajelor. De asemenea, va fi distribuit în România de Culoar Films din 7 martie.

Filme remarcabile în avanpremieră

Un alt punct de atracție al festivalului îl reprezintă avanpremiera filmului „Queer”, cel mai recent proiect al regizorului Luca Guadagnino, cunoscut pentru filmele sale de succes precum „Call Me by Your Name”. „Queer” este o adaptare îndrăzneață a romanului cult semnat de William S. Burroughs, în care Daniel Craig joacă un rol remarcabil, oferind o poveste intensă despre dorință, singurătate și complexitatea relațiilor umane.

Filmul va fi distribuit în România de Transilvania Film din 21 martie. Pe lângă acest proiect îndrăzneț, festivalul va aduce și o reîntâlnire cu filmul „Io sono l’amore” al aceluiași regizor, un adevărat reper al cinematografiei contemporane, cu o distribuție de excepție condusă de Tilda Swinton.

Aceste filme demonstrează nu doar talentul incontestabil al lui Luca Guadagnino, dar și diversitatea stilistică a cinematografiei italiene actuale.

Selecția diversificată a festivalului

Festivalul promite o selecție de filme remarcabile, cu regizori consacrați și voci noi din cinematografia italiană. Conform directorului artistic Eddie Bertozzi, cinematografia italiană de astăzi se caracterizează prin curiozitate, regizorii fiind dornici să exploreze noi orizonturi și să ofere publicului povești neașteptate.

De la atmosfera vibrantă din Napoli din „Hey Joe” la melancolia Sienei din „Diciannove” și misterul Siciliei din „Iddu”, festivalul va oferi o călătorie cinematografică inedită. În plus, publicul va avea ocazia să descopere documentare creative și scurtmetraje inovative, precum „Real” de Adele Tulli și programul „Dove si va da qui?”, scrie news.