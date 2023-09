Romina Gingașu a strălucit la Festivalul de Film de la Veneția. A purtat un colier de un milion de euro. Foto

Romina Gingașu, 31 de ani, a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția, alături de soțul său, italianul Piero Ferrari, 77 de ani. El este moștenitorul celebrului imperiu Ferrari, care valorează aproximativ 6,5 miliarde de euro. Cei doi au strălucit pe covorul roșu, atrăgând privirile tuturor participanților.

Romina Gingașu și Piero Ferrari, care s-au căsătorit în 2021, în Capri, au luat parte la premiera filmului „Ferrari”. Pelicula a fost regizată de Michael Mann și scrisă de Troy Kennedy Martin. Filmul este despre Enzo Ferrari, fondatorul italian Ferrari.

La Festivalul de la Veneția, omul de afaceri a avut o apariție notabilă alături de soția lui româncă. Romina Gingașu a îmbrăcat pe covorul roșu o rochie elegantă, lungă, asortată pantofi în aceeași nuanță. Ținuta ei a fost creată de designerul român Cristina Săvulescu.

View this post on Instagram

Românca a apărut la gât cu un colier impresionant marca Roberto Coin, care ar valora un milion de euro. Bijuteria are 104 carate de diamante și 61 carate de rubine de cea mai bună calitate.

În ceea ce privește ținuta lui Piero Ferrari a purtat un costum închis la culoare, o cămașă albă şi cravată roșu-Ferrari. Pe covorul roșu, cei doi soți au fost în centrul atenției.

View this post on Instagram

Romina Gingașu e româncă originară din București. Aceasta a avut o relație acum câțiva ani cu Silvius Prigoană. Fiul cel mic al lui Silviu Prigoană din primul mariaj.

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin. Era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?». Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat»”.