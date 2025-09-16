Monden

Lista completă a filmelor noi pe Netflix în octombrie 2025

Lista completă a filmelor noi pe Netflix în octombrie 2025
Luna octombrie 2025 aduce o selecție diversificată de filme pe Netflix, potrivit platformei, programărilor de la thrillere captivante și drame emoționante, până la comedii și animații pentru întreaga familie. Abonații vor putea urmării mai multe producții de succes luna următoare.

Filme noi pe Netflix în octombrie 2025

Frankenstein – Guillermo del Toro. Regizat de Guillermo del Toro, această adaptare a clasicului roman „Frankenstein” promite o reinterpretare gotică și emoționantă a poveștii monstruoasei creații. Cu un stil vizual distinctiv și o atmosferă sumbră, filmul explorează teme precum solitudinea și dorința de acceptare. Data de lansare: 10 octombrie 2025.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery – Rian Johnson Benoit Blanc revine într-o nouă aventură plină de mister și umor în acest sequel al succesului „Knives Out”. Cu un nou caz intrigant și o distribuție de excepție, filmul promite să captiveze fanii genului. Data de lansare: 12 octombrie 2025.

Alte producții care apar luna viitoare

O comedie dramatică regizată de Noah Baumbach, „Jay Kelly” îi aduce împreună pe George Clooney și Adam Sandler într-o poveste despre prietenie și redescoperirea sinelui. Data de lansare: 15 octombrie 2025.

The Twits – Phil Johnston. O adaptare animată a poveștii clasice de Roald Dahl, „The Twits” urmărește aventurile a două personaje neplăcute și planurile lor malefice, combinate cu umorul caracteristic autorului. Data de lansare: 17 octombrie 2025.

Everybody Loves Me When I’m Dead – Nithiwat Tharatorn. Un film dramatic thailandez regizat de Nithiwat Tharatorn, care explorează complexitatea relațiilor și impactul acestora asupra vieților indivizilor. Data de lansare: 14 octombrie 2025.

Splinter Cell: Deathwatch. O adaptare animată a popularului joc video „Splinter Cell”, urmărind aventurile agentului Sam Fisher într-o lume plină de pericole și misiuni secrete. Data de lansare: 14 octombrie 2025.

Six Kings Slam 2025 – Netflix Original. Un eveniment live de tenis care reunește cei mai buni jucători ai lumii într-o competiție de prestigiu. Data de lansare: 15 octombrie 2025.  În octombrie vor apărea și numeroase seriale pe platforma de streaming Netflix.

