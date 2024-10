Actualitate Adam Sandler, câștiguri colosale într-un singur an. Cum a făcut actorul 73 de milioane de dolari







Actorul Adam Sandler este unul dintre artiștii cu mare priză la publicul de comedie. Rolul care îl prinde cel mai bine este cel de soț sau eventual iubit într-o situație comică. Iar acest lucru i-a adus foarte mulți bani.

Actorul a făcut zeci de milioane într-un an

Adam Sandler a arătat încă o dată că amestecul său de comedie și inteligență în afaceri este cu adevărat rețeta succesului. Forbes a estimat că a câștigat 73 de milioane de dolari într-un an. Banii aceștia îi revin lui, deoacare este suma care i-a rămas dup ce a plătit echipa de agenți, manageri și avocați. O mare parte din această avere a venit din colaborarea fructuoasă cu Netflix. Aceasta s-a dovedit o mină de aur, actorul de comedie realizând trei proiecte majore.

Murder Mystery 2, cea mai de succes lansare a sa și a anului, a dominat platforma, strângând peste 173 de milioane de ore de vizionare în primele trei luni. A ajuns și în Top 10 Netflix în 90 de țări. Sandler nu s-a oprit aici. Lungmetrajul său de animație Leo și comedia ”You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah” au fost, de asemenea, hituri uriașe.

Sute de milioane de ore și-au petrecut fanii urmărind filmele sale

Drept urmare în 2023, abonații Netflix au petrecut peste 500 de milioane de ore urmărind filmele sale. De la contractul său inițial de 250 de milioane de dolari cu Netflix în 2014, Sandler a trecut la alt nivel. A jucat și a produs numeroase filme prin compania sa de producție Happy Madison, oferindu-i control creativ și o bază de fani în continuă creștere.

Pe lângă succesul său cinematografic, The Funnyman a urcat pe scenă pentru peste 40 de turnee de stand-up comedy. A încasat 400.000 de dolari per spectacol. Cu cariera sa cu mai multe fațete Sandler a făcut 97 de milioane de dolari în 2023. Așa a devenit și cel mai bine plătit actor al anului.