Portretul lui Nicușor Dan, creionat de Gigi Becali. Are și un mare reproș

Gigi Becali. Sursa foto Captură video
Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a dezvăluit ce apreciază cel mai mult la președintele României, Nicușor Dan. „O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul Nicușor Dan”, a spus acestaerit și nu face rău la lume

Latifundiarul din Pipera consideră că Nicușor Dan este mai potrivit pentru funcția de președinte decât mulți alți politicieni.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Ce îi lipsește lui Nicușor Dan

Deși patronul echipei FCSB l-a numit „om smerit” și a spus că îl admiră pentru acest lucru, acesta nu s-a abținut și l-a „înțepat”.

Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Traian Băsescu. Replica actriței a făcut istorie
Reacție la poza postată de Selly, de Crăciun, alături de familie: Banii fără educație își spun agresiv cuvântul

„Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe (n.r.- în legătură cu funcția pe care o deține), dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit”.

Nicusor Dsn

Nicusor Dan. Sursa foto: INQUAM

În ce condiții ar forma Becali o alianță cu Georgescu

În același interviu, latifundiarul din Pipera a dezvăluit condițiile în care ar accepta o alianță cu Călin Georgescu.

„Dacă Georgescu începe să ia mâna de pe George Simion scade, dacă AUR va fi și va avea în sondaje… eu direct la Argeș mă duc la Georgescu și îi spun: ești patriot, iubești România, hai să facem asta! Decât să fie AUR-ul… nu mai vreau să spun urâte, decât să fie Simion, nu îl jignesc, nu nimic, vorbesc doar chestiune politică, mă duc la poartă la Georgescu”, a mai spus Becali la România TV.

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

