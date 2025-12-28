Nicușor Dan atacă la CCR o lege controversată. Ce se poate întâmpla cu cimitirele din țară

Președintele României, Nicușor Dan, a contestat la Curtea Constituțională (CCR) o lege adoptată recent de Parlament, care permite concesionarea directă a cimitirelor și a terenurilor adiacente exploatărilor miniere către operatori privați.

Sesizarea a fost depusă în Ajunul Crăciunului, ridicând semne de întrebare asupra modificărilor aduse inițiativei legislative inițiale.

Proiectul legislativ, depus în martie 2025, viza exclusiv posibilitatea ca persoanele fizice să concesioneze locuri de înhumare prin atribuire directă.

Însă, forma finală adoptată de Camera Deputaților pe 10 decembrie 2025 a extins considerabil domeniul de aplicare al legii.

Noua variantă permite concesionarea nu doar a terenurilor deținute de stat, ci și a celor din domeniul public, inclusiv a cimitirelor, în proximitatea exploatărilor miniere active.

Ștefania Simion, consilier prezidențial pe probleme de mediu, a explicat mecanismul prin care legea a fost modificată:

„O inițiativă legislativă care, la origine, viza un subiect cât se poate de sobru și sensibil – acordarea locurilor de veci – a reușit performanța de a introduce, pe parcurs, o procedură sui generis de dare în concesiune a perimetrelor miniere. Și nu doar a acestora, ci și a zonelor învecinate, prin atribuire directă”, a declarat Ștefania Simion.

În sesizarea transmisă CCR pe 24 decembrie, președintele Nicușor Dan invocă mai multe nereguli: încălcarea principiului bicameralismului, încălcarea legalității și amenințarea dreptului constituțional la un mediu sănătos.

În document se menționează:

„Art. 35 din Constituție consacră un drept fundamental opozabil statului, iar una dintre obligațiile care revine statului este chiar cea de asigurare a cadrului legislativ pentru exercitarea acestui drept.

În executarea acestei obligații, desfășurarea activităților miniere în limitele perimetrelor de prospecțiune, explorare și exploatare și, implicit, punerea în valoare a resurselor minerale a fost reglementată în mod restrictiv, inclusiv din rațiuni ce au în vedere reglementarea protecției mediului, obiectiv de interes public major”, se arată în sesizare.

Conform documentului, noua lege permite extinderea perimetrelor miniere prin simpla încheiere a unor contracte de concesiune, ceea ce eludează regimul juridic existent al exploatărilor minerale și obligațiile statului privind protecția mediului și sănătatea publică.

Subiectul concesionării cimitirelor este sensibil și are precedent în cazul Roșia Montană, unde compania minieră a achiziționat locuri de veci și a exhumat morți pentru a permite exploatarea minieră, ceea ce a generat proteste publice.

Administrația Prezidențială a subliniat importanța evitării unor situații similare:

„Cazul rămâne un exemplu elocvent despre cum, în România, o lege despre cimitire poate ajunge să reglementeze — pe ușa din dos — concesionarea perimetrelor miniere”, a explicat Ștefania Simion.

Demersul președintelui vine la scurt timp după anunțul Administrației Prezidențiale privind constituirea unui grup de lucru dedicat dezvoltării durabile a localității Roșia Montană, pe baza valorificării statutului UNESCO.

Inițiativa urmărește protejarea patrimoniului și prevenirea extinderilor abuzive ale exploatărilor miniere.

Prin această sesizare, președintele Nicușor Dan solicită CCR să analizeze legalitatea legii și compatibilitatea acesteia cu Constituția, iar rezultatul va stabili dacă legea poate fi aplicată în forma adoptată sau dacă trebuie revizuită pentru a respecta normele juridice și de mediu existente.