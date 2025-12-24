Diana Șoșoacă, live de la pomana porcului. Mesaj direct pentru George Simion

Europarlamentara Diana Șoșoacă, aflată la pomana porcului, l-a criticat din nou pe George Simion, liderul AUR. „Domnu' Simion, uitați scroafa pe care o agresați dumneavoastră sexual”, a spus aceasta, într-un live pe Facekook.

În timpul live-ului, Diana Șoșoacă a spus că a încercat să unifice mișcarea „suveranistă”, însă Simion i-a respins toate propunerile.

„Toate mișcările de unitate eu le-am făcut. Au fost refuzate de fiecare dată de George Simion și AUR. Și am spus că trec peste toată mizeria, dar nu, nu pot să trec pentru ceea ce făcut astăzi sau aseară la televizor, probabil când a avut emisiunea. A fost ultima încercare de unificare cu AUR vreodată. Este mult prea infiltrat de PSD, iar acordul semnat cu PSD-ul este mult prea prea mare”, a mai spus aceasta.

Ea a contiunat: „Deci, ce ne reproșați, mă, nouă? Păi că suntem la fel ca PRM-ul și Vadim, pentru că toți ceilalți sunt ai sistemului, ce drăcului sunteți așa proști?”.

Într-un alt moment, Diana Șoșoacă s-a apropiat de porcul sacrificat, deja parțial tranșat, și a afirmat: „Vai, Simioane, cum ai lăsați scroafa asta agresată sexual! Nici șoricul n-a mai rămas de ea!”.

Ulterior, Diana Șoșoacă i se adresează unui membru SOS, prezent la pomana porcului: „Ia ziceți domnule Amititeloaie, de câte ori a încercat să distrugă SOS domnul Georgescu? Câte puciuri am avut făcute de el?”. I se răspunede: „E un trecut care nu poate fi uitat așa ușor”.

De asemenea, lidera SOS România le-a mai transmis un mesaj membrilor AUR: „Uniți-vă, bă, voi cu Alexandreasca, femeia PSD-ului”.

Diana Șoșoacă a transmis o scrisoare în care le-a cerut lui Simion și liderei POT, Anamaria Gavrilă, să unifice „suveraniștii” într-un pol politic comun, pentru a demite Guvernul și de a declanșa alegeri anticipate. Ulterior, Anamaria Gavrilă a acceptat propunerea europarlamentarei, însă Simion a impus o condiție.

„Ca de la coleg la coleg, ca de la președinte de partid la președinte de partid, îi spun că până nu-și cere scuze pentru jignirile aduse domnului Călin Georgescu, pe care l-a acuzat în mod repetat, nu e posibilă o întâlnire între noi. Nu există așa ceva”, a spus acesta.