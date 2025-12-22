Europarlamentara Diana Șoșoacă acuză că e victima unei conspirații cu țeava de gaze

Europarlamentara Diana Șoșoacă a declarat, pe 22 decembrie 2025, că locuința sa și alte apartamente din blocul unde trăiește au rămas fără furnizare de gaze naturale cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

Potrivit declarațiilor preluate de unele publicații, situația ar fi dus la o serie de intervenții ale echipelor de distribuție și la suspiciuni asupra cauzelor întreruperii alimentării cu gaz.

Informațiile furnizate de europarlamentară au fost preluate însă dintr-un material publicat pe site-ul Romania TV pe 22 decembrie 2025.

În relatarea publicată, Diana Șoșoacă spune că într-o dimineață „aparent obișnuită” a fost întâmpinată de mai multe echipe de la compania de distribuție a gazelor naturale, DistriGaz.

În contextul acelei intervenții, europarlamentara a menționat că „mirosea în bloc a gaz era să sărim în aer” și că în cei 24 de ani de când locuiește în imobil nu a mai întâlnit o astfel de situație, precizând că „toate instalațiile sunt schimbate nou-nouțe”.

Șoșoacă a relatat că pe fiecare etaj al blocului ar fi fost găurite țevi, inclusiv la parter, și a formulat o frază interpretată în material ca referindu-se la un plan pus în aplicare împotriva locatarilor.

Textul citat din declarațiile europarlamentarei include expresia „Deci să înțeleg că v‑ați pus planul în aplicare, v‑ați pus planul în aplicare ca să bubuiți blocul în care locuiesc eu”.

Conform aceleiași surse, pe lângă problema suspiciunilor asupra țevilor, locatarii s‑ar fi confruntat cu lipsa gazelor naturale.

În material se precizează că „în acest moment, 14 apartamente nu mai au gaze și mulți dintre ei nu mai au cum să gătească pentru că nu au sistemul de aragaz pe curent electric, ci doar pe gaz”.

În relatarea originală, europarlamentara atribuie responsabilitatea pentru situație unor „forțe obscure” și susține că anumite instituții, inclusiv poliția sau Ministerul de Interne, nu ar fi luat în considerare sesizările privind problema cu gazele.

Materialul citează:

„Din cauza unor mizerii ordinare care au intrat în bloc și au găurit țevile de gaz din blocul unde locuiește Diana Șoșoacă. Dar bineînțeles că pe poliție nu‑i interesează asta” și „Pe Ministerul de Interne nu‑i interesează asta. Nici o problemă. Oamenii și eu stăm fără gaze din cauza unui sistem nenorocit care încearcă să ucidă un om cu familia sa”.

Deși relatarea europarlamentarei se referă la propria situație din blocul său, în România au existat și alte incidente recente legate de rețeaua de gaze naturale.

De exemplu, în octombrie 2025, la un bloc din cartierul Rahova din București a avut loc o explozie puternică din cauza unei acumulări de gaze, lucru confirmat de anchetatori, în urma unei fisuri în conducta de gaz care alimenta imobilul respectiv. sursazilei.ro

Presa a scris, de asemenea, că societățile de distribuție de gaze naturale au sistat furnizarea sau au detectat scurgeri de gaze în mai multe situații, ceea ce a condus la oprirea alimentării pentru unele clădiri sau cartiere, în scopul asigurării siguranței locatarilor și remedierea defecțiunilor tehnice.

În alte cazuri, autoritățile sau companiile de distribuție au intervenit după semnalări privind miros de gaz în diverse locuri din București, cum ar fi în Sectorul 5, unde pompierii și poliția au fost sesizați cu privire la un miros puternic de gaze naturale și au efectuat verificări conform procedurilor.