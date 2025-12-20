Cum poți reduce factura la gaze în timpul iernii. Trei secrete care ajută la economisire

În fiecare sezon rece, românii se confruntă cu aceeași problemă: facturi tot mai mari la gaze, indiferent dacă iarna este mai blândă sau mai aspră. Pentru multe familii, costurile de încălzire ajung să depășească bugetul lunar, iar soluțiile par, de cele mai multe ori, limitate. Totuși, specialiștii în centrale termice spun că, în majoritatea cazurilor, facturile mari nu sunt generate doar de prețul gazului, ci de modul în care este folosit sistemul de încălzire. Există câteva „secrete” tehnice, simple și accesibile, care pot face diferența între o factură sufocantă și una suportabilă, fără investiții costisitoare sau sacrificarea confortului termic.

Pentru foarte mulți proprietari de centrale termice, instinctul este să crească temperatura atunci când afară se face mai frig. Această abordare duce însă, de cele mai multe ori, la un consum inutil de gaz. Problema nu este neapărat temperatura din locuință, ci modul în care este setată centrala.

„Una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea temperaturii agentului termic la valori foarte ridicate, indiferent de condițiile meteo. În realitate, în zilele obișnuite de iarnă, o temperatură a apei din instalație cuprinsă între 45 și 55 de grade Celsius este suficientă pentru a asigura confort termic. Setările mai mari duc la un consum inutil de gaz și la pierderea randamentului optim al centralei, mai ales în cazul modelelor moderne”, a explicat inginerul Radu Dumitru, specialist în centrale termice și instalații HVAC, pentru Evenimentul Zilei.

Mulți utilizatori confundă temperatura apei din calorifere cu temperatura din cameră. De fapt, o centrală setată prea sus va încălzi rapid caloriferele, dar va consuma mai mult gaz și va funcționa ineficient. Specialiștii recomandă ajustarea temperaturii în funcție de vreme: mai scăzută în zilele mai blânde și doar ușor crescută în perioadele foarte reci.

Un alt aspect ignorat este modul de funcționare al centralei. Pornirile și opririle frecvente cresc semnificativ consumul și uzează echipamentele.

„Centralele sunt proiectate să funcționeze eficient în regim stabil. Atunci când temperatura din locuință oscilează frecvent, centrala pornește și se oprește des, ceea ce duce la un consum mai mare de gaz și la uzura componentelor interne. Menținerea unei temperaturi constante este mai eficientă decât încălzirea agresivă pe perioade scurte”, subliniază inginerul.

În ultimii ani, tot mai mulți români și-au montat centrale în condensare, atrași de promisiunea unui consum mai mic. În practică, însă, acest avantaj este adesea anulat de setări greșite.

„În cazul centralelor în condensare, eficiența depinde foarte mult de temperatura la care funcționează instalația. Atunci când apa care se întoarce în centrală este suficient de rece, se produce condensarea, iar o parte din căldura gazelor arse este recuperată. Dacă centrala este setată la o temperatură prea ridicată, acest beneficiu dispare și consumul ajunge aproape de cel al unei centrale clasice”, explică inginerul Radu Dumitru.

Cu alte cuvinte, o centrală modernă nu înseamnă automat facturi mai mici. Fără reglaje corecte, diferența de consum poate fi nesemnificativă, în ciuda investiției inițiale.

Chiar dacă centrala este bine setată, pierderile de căldură din locuință pot anula orice economie. De cele mai multe ori, acestea nu sunt evidente și sunt ignorate ani la rând.

„Aerul acumulat în calorifere sau în instalație împiedică transferul corect al căldurii. Chiar dacă centrala funcționează normal, încălzirea devine ineficientă, iar consumul de gaz crește. Aerisirea caloriferelor este o intervenție simplă, dar esențială, care ajută instalația să funcționeze la parametri optimi și reduce timpul de funcționare al centralei. În mod normal, aerisirea se face cel puțin o dată pe an, înainte de începerea sezonului rece. Totuși, dacă apar semne precum încălzirea neuniformă a caloriferelor, zgomote în instalație sau zone reci în partea superioară, aerisirea trebuie făcută ori de câte ori este necesar”, adaugă specialistul.

La fel de importantă este echilibrarea instalației. În multe apartamente sau case, caloriferele nu se încălzesc uniform, iar utilizatorii tind să compenseze prin creșterea temperaturii centralei.

„În multe locuințe, instalația nu este echilibrată hidraulic, ceea ce înseamnă că agentul termic nu ajunge uniform în toate caloriferele. Cele apropiate de centrală se încălzesc excesiv, iar cele îndepărtate rămân reci. O echilibrare corectă permite distribuția uniformă a căldurii și optimizează durata de funcționare a centralei”, mai spune specialistul.

Pe lângă instalație, pierderile apar și din cauza ferestrelor sau ușilor neetanșe. Chiar și o mică infiltrație de aer rece poate forța centrala să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită. Un aspect rar luat în calcul este modul în care este „folosită” căldura produsă. Caloriferele acoperite de mobilă sau draperii groase nu pot încălzi eficient încăperea, chiar dacă sunt fierbinți. Căldura rămâne blocată în spatele obstacolelor, iar centrala continuă să consume gaz pentru a atinge temperatura setată pe termostat. O simplă reorganizare a spațiului poate aduce economii fără niciun cost.

Pe lângă aspectele tehnice, comportamentul zilnic joacă un rol major în valoarea facturii la gaze. Aerisirea locuinței este un exemplu clasic. Mulți români lasă ferestrele întredeschise ore întregi, în ideea de aer proaspăt. În realitate, această practică răcește pereții și crește consumul. Specialiștii recomandă aerisirea rapidă, cu ferestrele larg deschise timp de câteva minute, suficient cât să se schimbe aerul, fără a răci structura clădirii. La fel de important este termostatul ambiental, un element esențial, dar adesea subestimat.

„Termostatul ambiental este interfața dintre locuință și centrală. Poziționarea lui într-o zonă reprezentativă și programarea corectă pe intervale orare permit centralei să funcționeze doar atunci când este necesar. Lipsa unui termostat sau setările greșite duc la funcționare continuă și consum inutil”, explică inginerul Radu Dumitru.

Setarea unor temperaturi mai scăzute pe timpul nopții sau atunci când locuința este goală poate aduce economii semnificative, fără a afecta confortul zilnic.

Un alt aspect ignorat de mulți proprietari este întreținerea centralei. Deși revizia tehnică este obligatorie, unii o privesc doar ca pe o formalitate.

„Revizia tehnică anuală nu ține doar de siguranță, ci și de eficiență. Un schimbător de căldură încărcat cu depuneri sau un arzător dereglat duc la ardere ineficientă și la un consum mai mare de gaz. În practică, am întâlnit situații în care lipsa întreținerii a crescut factura cu peste 10–15%”, avertizează specialistul.

O centrală întreținută corect funcționează mai eficient, consumă mai puțin și are o durată de viață mai mare.