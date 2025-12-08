Coșmar pentru bucureșteni. Peste 1.200 de blocuri din Capitală, lăsate fără căldură și apă caldă

Aproape 1.200 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 și 6 vor rămâne, în această săptămână, fără apă caldă și căldură, ca urmare a unor intervenții programate și a unor avarii apărute pe rețeaua termică primară. Compania Municipală Termoenergetica anunță lucrări de reparație și modernizare în mai multe zone ale Capitalei, cu durate diferite, în funcție de complexitatea fiecărui tronson.

Intervenții majore în Sectorul 2 Pe Șoseaua Iancului, la o conductă Dn 200/500 mm pusă în funcțiune în 1974, se fac reparații care vor opri furnizarea agentului termic către 109 blocuri, de luni dimineață până marți seara. Pe Șoseaua Pantelimon și Strada Cristescu Dima, lucrări similare la o conductă de aceeași vechime vor afecta 96 de blocuri până miercuri, ora 23:00.

Tot în Sectorul 2, pe Bulevardul Lacul Tei, sunt în desfășurare două proiecte de modernizare în cadrul POIM. Primul vizează o conductă instalată în 1974 și va opri furnizarea pentru 104 blocuri până miercuri seară. Al doilea, pe o conductă din 1969, va lăsa 94 de blocuri fără agent termic până joi, la ora 23:00.

Pe Bulevardul Octavian Goga se repară o conductă Dn 600 mm instalată în 1994, lucrare care va afecta 57 de blocuri în intervalul miercuri - joi. Pe Strada Liviu Rebreanu, o conductă mai nouă, din 2014, intră în reparații, iar 107 blocuri nu vor avea căldură și apă caldă de luni până marți seara.

Pe Străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, lucrările la o conductă Dn 500 mm instalată în 1992 vor afecta 129 de blocuri și doi agenți economici, de miercuri până vineri. Între Strada Maria Tănase și Bulevardul Șincai, dezafectarea unui provizorat și montarea unor vane de sectorizare vor opri furnizarea pentru 35 de blocuri între 8 și 10 decembrie.

Pe Strada Ion Iriceanu, lucrările la o conductă Dn 1100 mm dată în folosință în 1987 vor lăsa fără agent termic 228 de blocuri, de luni dimineață până vineri seara. Tot în Sectorul 4, pe Străzile Luică și Toporași, integrarea unor tronsoane noi și echiparea unui cămin tehnic vor afecta 237 de blocuri și 10 module, de marți până vineri.

Pe Bulevardul Timișoara, remedierea unei avarii la o conductă Dn 1000 mm nu va avea impact asupra consumatorilor, furnizarea fiind menținută.

Intervențiile, spun reprezentanții Termoenergetica, sunt necesare pentru a preveni avariile mai mari în sezonul rece și pentru a continua procesul de modernizare a rețelei termice.