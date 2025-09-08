Social Apa caldă, sistată din nou în Capitală. Zonele afectate și durata lucrărilor







În Capitală, alimentarea cu apă caldă va fi întreruptă din nou în diverse zone, ca urmare a unor lucrări de înlocuire, modernizare și reparații programate pe rețeaua de termoficare. Aproximativ 600 de imobile vor fi afectate de aceste intervenții, potrivit unui comunicat al Termoenergetica.

Aceste intervenții sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii de termoficare și vor afecta temporar furnizarea apei calde în anumite sectoare ale orașului. Durata acestor lucrări variază în funcție de complexitatea fiecărui proiect în parte.

Sector 2 – Zona Parcului Plumbuita și Șoseaua Fundeni: Vor avea loc lucrări de reparație la o conductă ce face parte din rețeaua termică primară. Aceste intervenții vor întrerupe furnizarea apei calde către Spitalul Fundeni și 21 de puncte termice (ce deservesc 337 blocuri) în perioada 8 septembrie, ora 09:00, până pe 10 septembrie 2025, ora 23:00.

Sector 3 – Splaiul Unirii: În această zonă, lucrările vor viza o conductă de 1000 mm, pusă în funcțiune în 1988. Aceste intervenții vor impune oprirea furnizării apei calde către 6 imobile, cu întrerupere între 8 septembrie, ora 09:00, și 12 septembrie 2025, ora 23:00.

Sector 4 – Aleea Covasna: Reparațiile se vor efectua la o conductă de 300 mm, montată în 1987, iar furnizarea apei calde va fi întreruptă pentru 3 puncte termice (44 blocuri) între 9 septembrie, ora 09:00 și 12 septembrie 2025, ora 20:00.

Sector 5 – Calea Rahovei: O conductă de 700 mm (Dn 700), în funcțiune din 1987, va necesita intervenții de reparație. Acestea vor afecta furnizarea apei calde pentru 3 puncte termice (65 blocuri), cu întrerupere între 8 septembrie, ora 09:00 și 11 septembrie 2025, ora 23:00.

Sector 6 – Strada Moinești: Lucrările de reparație la o conductă vor duce la întreruperea furnizării apei calde către punctul termic "12 Liniei" (11 blocuri) între 8 septembrie, ora 09:00 și 10 septembrie 2025, ora 23:00. Sector 6 – Zona cuprinsă între Calea Crângași, Străzile G.M. Zamfirescu, Portărești, N. Filimon, Calea Giulești și alte străzi adiacente.

În această zonă, ce include rețele vechi din 1981, se vor efectua atât lucrări de modernizare, parte din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cât și reparații. Furnizarea apei calde va fi întreruptă pentru 9 puncte termice (75 blocuri și 3 obiective industriale) între 8 septembrie, ora 09:00 și 12 septembrie 2025, ora 23:00.

Sector 6 – Strada Valea Călugărească: O conductă de 300 mm, pusă în funcțiune în 1970, va fi reparată, iar această intervenție va afecta furnizarea apei calde pentru 2 puncte termice (48 blocuri și un agent economic) între 11 septembrie, ora 09:00 și 12 septembrie 2025, ora 23:00.

Termoenergetica București informează publicul că termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării agentului termic poate varia, în funcție de complexitatea intervențiilor și de gradul de uzură al conductelor. Compania își intensifică eforturile și lucrează în regim continuu pentru a asigura o reluare rapidă a serviciului de termoficare, având ca prioritate reducerea disconfortului pentru locuitorii afectati.

Pentru detalii suplimentare, cetățenii pot contacta compania la numerele de telefon 031.9442 sau 0800.820.002. Totodată, aplicația Termoalert oferă informații actualizate în timp real despre starea lucrărilor și eventualele întreruperi de furnizare. CMTEB își exprimă regretul pentru inconvenientele cauzate și mulțumește utilizatorilor pentru înțelegere.