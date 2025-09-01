Social Locuitorii din Sectorul 4, fără apă caldă. Peste 1.100 de blocuri vor fi afectate







Locuitorii din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă. Termoenergetica București (CMTEB) demarează lucrări la sistemul de termoficare din Capitală care vor afecta peste 1.100 de blocuri. Durata întreruperii variază în funcție de specificul și gradul de dificultate al fiecărei intervenții, au mai precizat reprezentanții companiei.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat luni că în perioada următoare vor fi derulate lucrări de modernizare, înlocuire și reparații la rețeaua de conducte termice din Sector 4 al Capitalei. Durata intervențiilor va varia în funcție de gradul de dificultate al fiecărui proiect.

Conform comunicatului emis de Termoenergetica, în perioada 1 – 5 septembrie vor fi efectuate lucrări de reparație la o conductă principală de un metru diametru, situată în apropierea intersecției dintre strada Turnu Măgurele și Bulevardul Metalurgiei.

Din cauza acestor intervenții, furnizarea apei calde menajere va fi suspendată temporar pentru 51 de puncte termice, deservind 882 de blocuri și o unitate economică, precum și pentru 19 module.

Conducta vizată face parte din rețeaua termică primară și a fost instalată în anul 1987, având aproape patru decenii de utilizare continuă. Măsura de oprire a serviciului va începe pe 1 septembrie, de la ora 09:00, și se va încheia pe 5 septembrie, la ora 23:00.

1. În Sector 4, în zona intersecției dintre strada Turnu Măgurele și Bulevardul Metalurgiei, vor avea loc lucrări de reparație la rețeaua termică primară. Intervențiile necesită întreruperea furnizării apei calde menajere începând cu data de 1 septembrie 2025, ora 09:00, până pe 5 septembrie 2025, ora 23:00. Oprirea apei calde va afecta 51 de puncte termice care alimentează 882 de blocuri de locuințe și un agent termic economic.

2. În Sector 4, zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești, vor avea loc lucrări de reparație la rețeaua termică primară. Intervenția tehnică va necesita oprirea furnizării apei calde menajere pentru șase puncte termice care deservesc 129 de blocuri, precum și pentru doi agenți economici. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2025, ora 09:00, și se va menține până pe 5 septembrie 2025, ora 23:00.

3. În zona străzii Târnava Mică, Sector 4, va fi efectuată o intervenție de reparație la racordul primar al punctului termic „6 Zona II”, pe conducta cu diametrul de 250 mm. Din acest motiv, furnizarea apei calde menajere către un punct termic care deserveste trei blocuri va fi suspendată în perioada 1 septembrie 2025, ora 09:00, până pe 5 septembrie 2025, ora 23:00.

4. În Sector 4, pe strada Sg. Nițu Vasile, vor avea loc lucrări de reparație la rețeaua termică primară, respectiv la conducta de 500 mm diametru. Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei calde către opt puncte termice, care deservesc un total de 95 de blocuri. Măsura va fi aplicată începând cu data de 1 septembrie 2025, ora 9:00, și va continua până pe 5 septembrie, ora 23:00.

Clienții pot obține mai multe informații la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert, se mai arată în comunicat.