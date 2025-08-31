Social Fortăreața de la bloc. Cine dictează regulile de acces







Locatarii din multe blocuri din România se confruntă cu reguli impuse de asociații sau administratori care limitează accesul unor furnizori de servicii. Poștașii nu pot intra în clădiri, curierii sunt întorși de la ușă, iar cabliștii sau echipele de utilități trebuie să obțină aprobarea președintelui de scară înainte de a interveni. „Dincolo de nemulțumirile locatarilor, legea este clară: nicio asociație nu poate restricționa accesul furnizorilor de servicii în imobil”, atrage atenția un administrator.

Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de proprietari arată că părțile comune ale imobilului, casa scării, spațiile de acces, holurile, trebuie să asigure „accesul liber la locuințe și la furnizorii de servicii”. Astfel, asociația are dreptul să administreze spațiile comune, dar nu să blocheze activitatea unor servicii publice sau private esențiale.

„Dacă administratorul sau președintele interzice accesul poștașului, curierului sau echipelor tehnice de la utilități, acea decizie este un abuz. Legea prevede că serviciile de interes public trebuie să aibă acces în condiții rezonabile”, ne-a explicat Florin Condea, administratorul mai multor blocuri din sectorul 5 al Capitalei, de peste 10 ani.

Mai mult, a mai spus administratorul, în cazul în care accesul este refuzat repetat, furnizorii pot sesiza primăria sau chiar Poliția Locală, iar asociația riscă amenzi între 200 și 1.000 de lei pentru împiedicarea accesului la servicii.

Unii administratori recunosc că au existat conflicte. „Am avut locatari care s-au plâns că intră curierii sau cabliștii și blochează liftul, așa că unii vecini au vrut să le interzică accesul. Dar legal nu putem face asta. Putem doar să cerem ca ușa de la intrare să rămână închisă și să funcționeze interfonul, nu să blocăm furnizorii de servicii”, a mai spus Florin Condea.

Pe de altă parte, există și situații în care administratorii sunt chemați să medieze conflicte: „Au fost cazuri când curierii lăsau pachetele pe scări, iar oamenii se temeau de furturi. Soluția a fost să instalăm camere pe hol și să discutăm cu firmele de curierat să anunțe prin interfon înainte să urce. Dar accesul lor nu poate fi oprit complet”.

Locatarii au dreptul să primească poșta, pachetele sau intervențiile tehnice la domiciliu fără a depinde de aprobarea asociației. În cazul unui refuz abuziv, oamenii pot depune plângere la primărie, la Poliția Locală sau pot solicita în instanță anularea hotărârilor asociației.

Soluția, a mai spus administratorul Florin Condea, nu este blocarea accesului, ci o bună organizare: „Regulile interne trebuie să protejeze locatarii, dar nu să le îngrădească drepturile. Un administrator bun știe să găsească echilibrul între siguranță și libertatea de acces”.