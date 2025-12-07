Scurgerile de apă din centrală, un pericol. Cum acționezi pentru a preveni o tragedie

Sezonul rece aduce nu doar frigul, ci și riscuri neașteptate pentru locuințe. Printre cele mai frecvente probleme raportate de proprietari sunt legate scurgerile de apă din centrala termică. Acestea pot provoca daune materiale importante sau chiar tragedii. Ing. Emilian Găină, a explicat pentru EVZ care sunt cauzele acestor scurgeri și cum ar trebui să acționeze proprietarii.

Una dintre cauzele cele mai frecvente ale scurgerilor de apă este instalarea necorespunzătoare a centralei. Racordurile, îmbinările sau poziționarea incorectă pot duce la pierderi de apă, mai ales în cazul centralelor noi montate de persoane fără experiență. Soluție: Apelează la un specialist autorizat care să verifice îmbinările și montajul. El va identifica rapid zona defectă și va corecta problema.

Piese uzate sau deteriorate Cu timpul, anumite componente – robineți, supape, garnituri sau conducte – se pot uza, crăpa sau coroda. De asemenea, fisurile din schimbătorul de căldură sau defecțiunile pompei de circulație pot provoca scurgeri. Înlocuirea pieselor defecte de către un specialist este obligatorie. Acesta va evalua ce piese necesită schimbare și va monta corect componentele noi.

„Poate curge apă din centrală din cauza pieselor deteriorate sau chiar din cauza îmbinărilor care au cedat în timp. De multe ori, vasele de expansiune se deteriorează și orice tip de centrală, nu contează marca sau modelul, are obligatoriu în interiorul ei o supapă de refulare. Aceasta are rolul să refuleze atunci când ajunge la 3 bari, pentru a nu apărea pagube sau pentru a pune în pericol utilizatorul. Concret, apa din centrală ajunsă la 3 bari refulează prin acest dispozitiv”, ne-a spus ing. Emilian Găină.

Presiunea din centrala termică trebuie să se încadreze între valorile recomandate de producător, de obicei între 1 și 2 bari. Depășirea acestei limite activează automat valva de siguranță, care evacuează surplusul de apă pentru a preveni avarii sau accidente.

Dacă presiunea afișată depășește limita, poți evacua o parte din apă folosind robinetul de golire. În caz că problema persistă, instalatorul va verifica vasul de expansiune și supapa de siguranță.

„Vorbim de presiunea din instalație. Centrala cu toate caloriferele reprezintă un circuit închis. Presiunea este măsurată pe acel manometru analogic sau digital, în funcție de modelul centralei. Este o informație de care utilizatorul trebuie să țină cont. Din această cauză, presiunea este întotdeauna la vedere. Dacă presiunea scade sub 0,5, majoritatea centralelor au un senzor de presiune care anunță că a scăzut presiunea, iar centrala intră pe un cod de avarie. Nu este stricată centrala, ci acest lucru se remediază prin completarea apei din instalație”, adaugă acesta.

Supapa de siguranță are rolul de a elibera presiunea excesivă. Dacă se deteriorează sau se blochează, poate provoca scurgeri chiar dacă presiunea este normală.

De asemenea, schimbătorul de căldură este o componentă vitală a centralei. Apariția fisurilor poate duce scurgeri de apă și este mai frecventă la centralele mai vechi sau în zone cu apă dură, care favorizează depunerile de calcar. Verificările anuale pot preveni aceste probleme, explică inginerul.

Nu încerca să repari centrala pe cont propriu

Intervențiile necorespunzătoare pot provoca avarii majore, creșterea presiunii sau chiar scurtcircuite. Oprește centrala și cheamă un specialist.

Nu schimba singur piesele.

Garniturile, robineții sau alte componente necesită verificarea unui profesionist pentru a evita scurgeri mai mari.

Nu înlocui centrala la prima problemă

O scurgere minoră poate fi rezolvată printr-o reparație simplă. Centralele moderne au o durată de viață de 10-15 ani, iar intervențiile corecte prelungesc funcționarea lor.

Verifică periodic presiunea și menține-o între 1 și 2 bari. Fă revizii anuale cu un instalator autorizat, pentru a verifica vasele de expansiune, supapele și conductele.

Folosește un dedurizator în zone cu apă dură, pentru a preveni depunerile de calcar. După montajul unei centrale noi, verifică racordurile pentru etanșeitate.

În urma tragediei din Rahova, firmele de instalații centrale termice și gaze nu au dus lipsă de clienți. Speriați că tragedia s-ar putea repeta, mulți proprietari au apelat la ajutorul firmelor specializate pentru verificări.

„Am avut multe cereri după tragedia din Rahova, însă era vârf de sezon pentru firmele din domeniu. Să nu se facă confuzie între verificarea centralei și instalația de gaz. Sunt două proceduri diferite: instalația de gaz se verifică doar de firmele autorizate ANRE, iar centrala se verifică de firmele autorizate ISCIR. Pentru a nu pierde clienți, multe firme sunt autorizate și ISCIR și ANRE. Un imobil poate să nu aibă centrală și se poate încălzi cu sobe teracotă, de exemplu. Dacă nu ai centrală, nu îți trebuie verificare ISCIR, dar dacă ai un imobil prin care trec țevi de gaze, acestea trebuie verificate din doi în doi ani de firmele autorizate ANRE. Se verifică intrările, gurile de evacuare, detectorul de gaz, iar din 10 în 10 ani trebuie făcută proba de presiune pe țevi”, a mai spus acesta.