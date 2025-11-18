Primăria Capitalei, anunț despre plata chiriilor pentru victimele exploziei din Rahova. Situația actuală a familiilor și dosarelor
Procedura prin care Primăria Municipiului București acoperă costurile de chirie pentru persoanele afectate de explozia din 17 octombrie este, potrivit instituției, complet operațională. Autoritățile precizează că sprijinul financiar este activ, în timp ce angajații PMB gestionează în continuare, în regim de urgență, toate etapele necesare.
Primăria dă asigurări: „Sprijinul oferit este activ”
„Primăria Municipiului Bucureşti dă asigurări tuturor persoanelor afectate de explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, în imobilul din Str. Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, Sector 5, că sprijinul oferit este activ, iar procedura de acordare a fondurilor destinate plăţii chiriilor este pe deplin operaţională. PMB a acordat sprijin financiar persoanelor şi familiilor afectate şi continuă să gestioneze cu celeritate toate procedurile necesare pentru acoperirea chiriilor şi asigurarea unor condiţii stabile de trai”, se arată în comunicatul instituției.
Primăria subliniază că toate măsurile sunt menținute și adaptate în funcție de nevoile celor afectați.
Unde locuiesc acum familiile afectate de explozia din Rahova
Conform datelor PMB, în prezent situația cazărilor este următoarea:
27 familii sunt cazate prin Habitat for Humanity România, în baza HCGMB nr. 450/24.10.2025
17 familii locuiesc pe cont propriu, cu decontare directă prin Primărie
Două persoane beneficiază de cazare în centre rezidențiale ale DGASMB
Opt familii nu au depus încă cereri de ajutor Autoritățile spun că sprijinul rămâne deschis pentru toți cei care nu au aplicat încă.
Primăria prezintă și stadiul actual al documentațiilor depuse pentru decontarea chiriilor:
- 10 dosare – aprobate, în curs de plată
- Șase dosare – în analiză la Comisia de analiză a cererilor
- Un dosar – în completare documentaţie
Instituția precizează că procesul funcționează integral și că depunerea rapidă a documentelor poate accelera procesarea.
Acte necesare pentru decontarea chiriei
Solicitanții trebuie să depună:
cerere tip (formularele sunt disponibile pe site-ul PMB)
copii ale actelor de identitate
cerere de decont
contract de închiriere înregistrat la ANAF
dovada plății
Dosarele pot fi depuse de persoanele afectate în mod direct sau prin reprezentant legal.
Sprijin suplimentar: bani, cazare, consiliere
Primăria amintește că ajutorul acordat nu se limitează la chirii: „Pe lângă acoperirea chiriilor, Primăria Municipiului Bucureşti a acordat sprijin financiar direct, respectiv 1.500 lei/persoană pentru nevoi imediate, precum şi alte forme de suport: cazare temporară, consiliere psihologică, sprijin pentru utilităţi, documente şi asistenţă socială. Fondurile necesare, însumând 2,9 milioane lei, au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară.”
PMB mai transmite că rămâne în contact permanent cu toți locatarii.
Explozia din Rahova. Trei morți și 15 răniți
Deflagrația din Sectorul 5 a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea cu gaze pentru 1.086 de locuințe. Ulterior, accesul a fost permis doar în zonele declarate sigure, însă partea de clădire în care s-a produs explozia a fost clasificată ca fiind nelocuibilă:
„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, declara un reprezentant al Poliţiei Române.
