Explozia din Rahova i-a lăsat pe doi bunici fără nimic: „O iau de la capăt la 76 de ani”

Un bărbat din București povestește cum viața bunicilor săi, doi pensionari de 74 și 76 de ani, s-a schimbat complet după explozia blocului din Rahova. Cei doi au pierdut tot ce au strâns o viață, iar acum locuiesc temporar cu chirie.

Explozia produsă în urmă cu câteva zile într-un bloc din cartierul Rahova, Sectorul 5, a lăsat în urmă nu doar pagube materiale, ci și destine distruse. Printre cei afectați se numără doi pensionari de 74 și 76 de ani, care au locuit toată viața în imobilul de pe Strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, la etajul 1.

Nepotul lor a povestit public, într-o postare pe Facebook, cum tragedia i-a obligat pe cei doi să o ia de la capăt la o vârstă la care sperau doar la liniște.

„Viața și siguranța oamenilor reprezintă probabil un preț prea mic pentru unii. Este sfâșietor să-mi privesc bunicii la vârsta de 74 și 76 de ani, neputincioși, încercând să-și adune puterile și să meargă mai departe”, a scris bărbatul.

Blocul în care locuiau făcea parte dintr-o comunitate veche, cu oameni care se cunoșteau de zeci de ani. Strada era liniștită, iar vecinii obișnuiau să se salute zilnic, să-și împartă fructe din grădină și să se ajute unii pe alții la nevoie.

„Erau parte dintr-o comunitate frumoasă, alături de oameni respectuoși, unde vecinii se cunoșteau de o viață, se salutau zilnic și împărțeau bucurii simple. Acum, acel sentiment a dispărut. În fiecare zi retrăim aceeași durere”, a mai spus nepotul.

După explozie, clădirea a fost evacuată complet, iar zeci de familii au rămas fără locuințe. O parte dintre locatari au fost cazați temporar la rude sau prieteni, iar alții au fost sprijiniți de autorități pentru a închiria spații pe termen scurt.

Curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București s-a transformat într-un loc de întâlnire pentru oamenii care și-au pierdut casele. Acolo, sinistrații se reîntâlnesc zilnic, schimbă vești și își oferă încurajări.

„Își oferă unii altora o rază de speranță prin încurajări de moment. Pentru un an vor sta cu chirie. După aceea ce vor face? Nu știm”, a explicat bărbatul.

Mulți dintre locatari, mai ales cei în vârstă, se confruntă cu șocul pierderii locuinței și cu nesiguranța viitorului. Deși autoritățile locale au promis sprijin financiar și asistență pentru chirii, procedurile sunt lente, iar oamenii nu știu cât va dura până când își vor putea reconstrui viața.

Nepotul celor doi pensionari a descris viața simplă, dar plină de bucurie, pe care o duceau înainte de tragedie.

„Bunica iubește florile, avea mereu pervazurile de la geamuri pline de ghivece, făcea compot, zacuscă, gemuri, punea murături — lucruri mărunte, dar pline de dragoste. Bunicul o susținea în toate aceste activități”, povestește el.

Acum, tot ce aveau a dispărut. Mobilierul, fotografiile, vasele de porțelan, cărțile și micile amintiri care făceau parte din viața lor s-au pierdut în explozie.

„Acum toate acestea au rămas doar amintiri. Unde mai pot face aceste lucruri? Dacă proprietarul spune că după câteva luni nu mai dorește să închirieze apartamentul? Nu mai există sentimentul și gândul de acasă”, a mai scris nepotul pe Facebook.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, explozia ar fi fost provocată de o țeavă de gaze din plastic, fisurată în exteriorul blocului, și de un cablul electric care a produs un scurtcircuit.

Surse apropiate anchetei, citate de presa centrală, au declarat că țeava era confecționată din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și s-ar fi avariat în urma contactului cu un cablu de electricitate.

Cele două obiecte – țeava și cablul – au fost trimise pentru expertiză la INSEMEX Petroșani, institutul specializat în investigarea accidentelor de acest tip.

Anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei montări necorespunzătoare a instalației de gaze, care ar fi putut provoca acumularea de metan în interiorul blocului.

Explozia a produs distrugeri masive pe mai multe etaje. Pereți prăbușiți, ferestre sparte și structuri de rezistență afectate — acestea sunt urmele vizibile ale unui incident care a zguduit întreaga zonă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a evacuat zeci de persoane, iar autoritățile au interzis accesul locatarilor în clădire până la finalizarea expertizelor tehnice.

Primăria Sectorului 5 a anunțat că sprijină victimele cu cazare temporară și ajutoare de urgență, iar Prefectura Capitalei coordonează măsurile privind siguranța imobilului.

Pentru familiile afectate, ancheta oficială este doar o parte a drumului lung spre normalitate. Oamenii cer explicații clare și măsuri concrete pentru ca o asemenea tragedie să nu se mai repete.

„Viața și siguranța oamenilor nu pot fi tratate ca simple cifre într-un raport. E nevoie de responsabilitate. Bunicii mei nu cer nimic, doar să știe că nu vor mai trece nimeni prin ce au trecut ei”, a spus bărbatul într-un mesaj ulterior.

El a făcut apel la autorități și la companiile responsabile pentru verificarea instalațiilor de gaze și electricitate: