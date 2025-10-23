Explozie în Rahova. Cel mai ciudat detaliu: cum a scăpat fratele gravidei

Explozia devastatoare din Rahova a ucis-o pe loc pe Mirela Stanciu, tânăra gravidă de 24 de ani, în timp ce fratele ei, care era alături de ea în apartament, a supraviețuit. Tragedia, produsă în jurul orei 9 dimineața, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Tânăra, care urma să se căsătorească, iar săptămâna viitoare și-ar fi sărbătorit ziua de naștere, a fost înmormântată miercuri în localitatea unde a copilărit, potrivit antena3.ro.

Deflagrația s-a produs dimineața, în jurul orei 9, în blocul unde cei doi frați trăiau în Rahova. Mirela stătea întinsă în pat, iar fratele ei, Răzvan Stanciu, se afla lângă picioarele ei.

„Ea stătea lungită, eu lângă picioarele ei”, povestește Răzvan, potrivit Realitatea.net.

O clipă de liniște s-a transformat într-un coșmar pentru cei doi frați.Deflagrația a distrus tot în jur, iar fratele Mirelei a povestit că peretele din spatele patului a căzut peste amândoi. Băiatul de 17 ani a explicat că a reușit să iasă singur din apartament și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Miercuri după-amiază, Mirela Stanciu a fost condusă pe ultimul drum. Apropiații au adus jucării de pluș pentru fetița tinerei, iar alte persoane au purtat tricouri albe cu fotografia ei și mesajul „Nu te vom uita niciodată”. Logodnicul Mirelei, Andrei, a participat la omagiu. În timpul slujbei, mamei tinerei i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Mirela urma să se căsătorească, iar săptămâna viitoare și-ar fi sărbătorit ziua de naștere. Familia a ales să o îmbrace pe tănâră în rochie albă de mireasă, iar apropiații au adus mai multe jucării de pluș și au întins un covor de flori la intrarea în biserică. În ziua tragediei, mama Mirelei era la serviciu, iar cei doi copii ai săi erau împreună.

Explozia a provocat moartea a trei persoane și 15 răniți. Șapte dintre victime au fost deja externate, iar un bărbat a fost transferat în Austria pentru tratament. Etajul unde locuiau cei doi frați a fost aproape complet distrus, iar structura clădirii a suferit avarii majore.

Specialiștii au o nouă ipoteză care ar fi provocat explozia din Rahova. Se presupune că acumularea de gaze, care a provocat deflagraţia puternică din Sectorul 5 al Capitalei, ar fi fost cauzată de avarierea conductei de alimentare a blocului, posibil afectată de un cablu electric aflat în apropiere.