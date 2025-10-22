Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: Lucrările de branșare, realizate fără respectarea normelor legale

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri seara că, dacă conducta de gaz se afla într-adevăr foarte aproape de cablurile de electricitate, potrivit primelor date ale anchetei, lucrarea „sigur a fost făcută cu încălcarea legislației în vigoare și fără autorizație”. „Ne-a lovit o tragedie, și în momentul de față ne concentrăm ca cele câteva sute de persoane”, a spus acesta, la un post TV.

Întrebat despre suspiciunile privind conducta de gaz care ar fi fost amplasată prea aproape de cablurile de electricitate, Stelian Bujduveanu a declarat că așteaptă finalizarea anchetei de către autorități.

„Dacă vorbim de autorizare a lucrărilor de branșare, ele se fac în baza unui proiect tehnic, și știu foarte clar că nu se permite ca două asemenea utilități să fie foarte aproape. Deci, în situația de față, cine ar fi racordat acel imobil sau acea lucrare sigur au făcut-o cu încălcarea legislației în vigoare și fără autorizație, nesocotirea autorizației în cauză”, a mai completat acesta, la Digi24.

El a declarat că prioritatea autorităților este sprijinirea celor peste 400 de persoane afectate. În prezent, 148 de persoane sunt cazate în hoteluri, iar 10 familii au fost relocate în apartamente.

„Pe termen mediu și lung, vă dați seama că există o stare de îngrijorare la nivel de întreg Bucureștiul și împreună cu organele abilitate - Distrigaz și cu ANRE vom proceda după finalizarea acestei anchete, apoi să găsim o soluție ca în viitor fie sigiliile să nu mai fie decorative, fie să avem controale inopinate, pentru că o asemenea tragedie nu trebuie să se mai repete”, a afirmat Stelian Bujduveanu.

Edilul interimar a afirmat că au fost întocmite trei rapoarte. Primul, realizat pe 17 octombrie de o firmă specializată, imediat după explozie, a indicat necesitatea îndepărtării etajelor superioare și a plăcilor instabile pentru siguranța zonei. Al doilea, din 18 octombrie, a concluzionat că blocul nu mai poate fi locuit și trebuie securizat pentru a preveni alte riscuri.

„Ulterior, pe data de 20, a apărut un al treilea raport care a fost realizat pentru imobilele din jur. Pentru celelalte patru scări nu există un risc iminent, la momentul acesta, vizual, niciun fel de afectare asupra structurii și sperăm ca în cel mai scurt timp familiile din celelalte patru scări să se poată întoarce în casele lor”, a mai adăugat acesta.

Referindu-se la decopertarea etajelor superioare până la al cincilea nivel, Bujduveanu a declarat că, potrivit estimărilor preliminare, aproximativ 65% din clădire ar putea fi pus în siguranță, astfel încât oamenii să își poată recupera bunurile.

„Nu există vreo posibilitate de consolidare a imobilului, pentru că tehnica cu care s-a realizat clădirea, aceste plăci prefabricate, nu mai este permisă și folosită în momentul de față nici în România, nici în alte părți”, a mai spus acesta.

Întrebat cum va fi realizată reconstrucția și cine va suporta costurile, primarul interimar al Capitalei a precizat că instituția pe care o conduce poartă discuții cu Guvernul României și cu Ministerul Dezvoltării.

„Avem câteva variante pe care le-a pus Guvernul în propunerea de hotărâre de Guvern, aceea de a fi făcut pe banii statului și apoi ca la modelul ANL să devină chiriași și cu drept de a cumpăra imobilul. Această legislație se va aplica pentru toată țara, a fost un model (...). Nu vorbim de o casă care are un geam spart, vorbim de un bloc care a afectat o întreagă comunitate, care prezintă un risc foarte mare și pentru liceul de lângă, și la finalul investiției, locuitorii să rămână proprietari, așa cum sunt și în alte programe de consolidare”, a explicat edilul.

Întrebat dacă perosnaele afectate ar putea acționa în instanță pentru a-și recupera pagubele, Stelian Bujduveanu a declarat că „în situația în care municipalitatea va reconstrui imobilul, despăgubirile și sumele obținute din asigurări vor reveni bugetului local”.

„În situația în care municipalitatea hotărăște să reconstruiască imobilul cu acordul consiliului și cu legislația în vigoare, atunci orice sumă de bani, fie că vorbim de donații, fie că vorbim de despăgubiri din partea asigurărilor sau plata din partea acelui vinovat, vor reveni la municipalitate”, a mai spus acesta.

În privința revenirii persoanelor din celelalte scări în apartamente, primarul interimar al Capitalei a declarat că, deocamdată, nu poate oferi un răspuns. „Noi suntem pregătiți să îi ținem în hotel pe cheltuiala municipiului București atâta timp cât este nevoie. Am activat fondurile de rezervă și nu avem o problemă cu cu aceste cazuri”, a mai spus acesta.

„Nu putem să intervenim la fața locului până nu se finalizează ancheta, dar noi ne-am pregătit, am fost suport, am eliberat zona, am transportat mașinile afectate în autobazele STB. Suntem în permanență în contact cu ISU și cu Parchetul. Vrem ca acești locuitori care au trăit această tragedie să se reîntoarcă cât mai repede la viețile lor de zi cu zi, și în opțiunea noastră de a-i reloca în apartamente pe care le are municipalitatea”, a mai spus Bujduveanu.

Explozia ar fi fost provocată de o țeavă de gaz din plastic, fisurată în exteriorul blocului, și de un cablu electric care a produs un scurtcircuit. Cele două elemente au fost trimise de poliție spre expertizare specialiștilor de la INSEMEX Petroșani.

Principala ipoteză a anchetatorilor este că țeava din polietilenă de înaltă densitate, adică din plastic, ar fi fost deteriorată în urma unui scurtcircuit produs la un cablu electric aflat în apropiere.