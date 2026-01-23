Explozia din Rahova. Urmărirea penală, extinsă față de distribuitorul de energie. Bilanțul victimelor a ajuns la patru

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au extins urmărirea penală în dosarul exploziei din cartierul Rahova, vizând atât firma de distribuție a energiei electrice, cât și un angajat al companiei de gaze naturale, pe fondul concluziilor potrivit cărora deficiențele de monitorizare și verificare ar fi contribuit direct la producerea deflagrației. Între timp, numărul deceselor a crescut la patru.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunțat vineri că ancheta în cazul exploziei din dimineața zilei de 17 octombrie 2025, de la scara 2 a blocului 32, situat pe strada Vicina nr. 3, sector 5, a fost extinsă față de o persoană juridică și o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

„În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 36 de autoturisme”, au transmis procurorii.

Potrivit anchetatorilor, firma de distribuție a energiei electrice, care a preluat în anul 2023 rețeaua de distribuție din proximitatea imobilului afectat, nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale privind siguranța în funcționare a rețelei.

Procurorii arată că operatorul „în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale, în sensul că nu a monitorizat siguranţa în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie şi nu a exploatat-o cu respectarea normelor tehnice în vigoare, cu consecinţa intervenirii unui defect pe reţeaua de distribuţie electrică ce a dus la perforarea conductei de gaz de alimentare a imobilului din Bucureşti, str. Vicina, nr. 1, bl. 32, sc. 2, sector 5, aspect ce a condus la o acumulare de gaze în imobilul menţionat şi la producerea unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”.

În același dosar, urmărirea penală a fost extinsă și față de un agent de intervenție de urgență al companiei de distribuție a gazelor naturale. Acesta este acuzat că nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu, inacțiunile sale contribuind la lanțul de evenimente care a dus la explozie.

„Persoana fizică în cauză nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale, deşi avea obligaţia să procedeze în acest sens, a efectuat verificări superficiale, nefiind efectuate identificări în toate locurile menţionate în Instrucţiunile de lucru şi nu a luat măsurile de siguranţă prevăzute de aceleaşi Instrucţiuni de lucru”, au explicat procurorii.

Aceștia mai precizează că, prin omisiunea efectuării verificărilor și a măsurilor impuse, agentul a menținut starea de pericol a imobilelor din zona străzii Vicina, neîmpiedicând acumularea de gaze și producerea exploziei.

Explozia puternică produsă în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, a avut inițial un bilanț de trei morți și 15 răniți. În urma incidentului, Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici.

Ulterior, compania a demarat reluarea etapizată a alimentării cu gaze în zona Calea Rahovei, doar pentru clienții care îndeplineau condițiile tehnice și de siguranță. În cazul unor imobile, alimentarea nu a putut fi reluată din cauza pierderilor de gaze identificate la instalațiile individuale sau comune.

Autoritățile au permis revenirea locatarilor în clădirile considerate sigure, însă corpul de clădire în care a avut loc explozia a fost declarat impropriu pentru locuit.