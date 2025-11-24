Consumatorii din Sectorul 5, fără gaze naturale după ce Distrigaz Sud a oprit furnizarea la un imobil

Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, după ce Distrigaz Sud a întrerupt furnizarea din cauza unui incident la instalația care alimentează imobilul de pe strada Năsăud nr. 77, bloc 3, scara C, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti. Alimentarea va fi reluată după ce clienții vor angaja un operator autorizat pentru remedierea defectelor și revizia tehnică și vor transmite companiei documentele justificative întocmite de acesta.

Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a instalației comune de utilizare de pe strada Năsăud nr. 77, bloc 3, scara C, din sectorul 5, din cauza unui incident produs la instalația respectivă.

„Pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale începând din 23 noiembrie 2025, de la ora 00:38.” a precizat Distrigaz.

Măsura a intrat în vigoare în 23 noiembrie 2025, la ora 00:38, și afectează 128 de clienți casnici și non-casnici care erau alimentați prin intermediul instalației comune.

Distrigaz Sud Rețele a precizat că măsura va fi menținută până la remedierea defecțiunilor instalației de utilizare de către o firmă autorizată ANRE, instalația aparținând clienților și nefiind în responsabilitatea companiei.

Pentru reluarea furnizării gazelor, clienții trebuie să contracteze un operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și revizia tehnică și să transmită Distrigaz Sud Rețele documentele justificative întocmite de acesta.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au transmis că, după reluarea alimentării cu gaze naturale, clienții care simt miros de gaze trebuie să contacteze imediat Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778.

Aceștia sunt sfătuiți să aerisească încăperea, să evite scânteile, să nu acționeze întrerupătoarele electrice sau aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.