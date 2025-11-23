Explozie la o centrală termică din Drăgănești. O persoană a fost transportată la spital

O explozie fără incendiu a avut loc duminică la o centrală termică din Drăgănești, județul Galați, iar o persoană a fost rănită, potrivit ISU Galați.

Potrivit ISU Galați, explozia a avut loc la o centrală termică aflată într-o anexă a locuinței. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, dar forța ei a afectat încăperea în care se afla instalația.

La fața locului au ajuns o autospecială de intervenție, o autospecială de descarcerare de la Detașamentul de Pompieri Tecuci și un echipaj SAJ.

Echipajul SAJ a preluat o victimă conștientă, cu arsuri la nivelul feței și membrelor, iar aceasta a fost dusă la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Reamintim că pompierii din Buzău au intervenit, la începutul lunii noiembrie, în Râmnicu Sărat, după o explozie provocată cel mai probabil de acumulări de gaze, deflagrație care nu a fost urmată de incendiu.

„În data de 2 noiembrie, la ora 06:52, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze” anunțat reprezentanții ISU Buzău.

Până la sosirea pompierilor, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din bloc, iar deflagrația nu a provocat victime, ci doar pagube materiale în zona afectată.

De asemena, reamintim că la finalul lunii octombrie, o deflagrație puternică s-a produs într-o casă din județul Dâmbovița. La fața locului au ajuns trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Târgoviște și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

Deflagrația a avut loc la o centrală termică amplasată în bucătăria locuinței, potrivit ISU. Un bărbat de 49 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii conștienți, au fost preluați de echipajele medicale și duși la spital pentru investigații suplimentare.