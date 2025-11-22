De la ce ar fi pornit incendiul din Sectorul 5. Explicațiile firmei care care a construit blocul

Incendiul declanșat, azi, la un bloc din Sectorul 5, ar fi pornit de la o lumânare ce a fost aprinsă și a rămas nesupravegheată, conform reprezentanților firmei One United Properties, firma care a construit ansamblul de locuinţe One Cotroceni Park.

„n această dimineaţă a avut loc un incendiu într-unul dintre apartamentele din ansamblul One Cotroceni Park, în urma căruia 152 de persoane au fost evacuate şi câţiva locatari au fost transportaţi la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale (...)

Din informaţiile preliminare pe care le avem în acest moment, totul indică faptul că focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată, într-un singur apartament. Este important de subliniat că, deşi incendiul a fost extrem de intens la nivelul apartamentului respectiv, acesta nu s-a extins la apartamentele învecinate, nici lateral, nici la etajele de deasupra sau dedesubt, ceea ce confirmă modul în care clădirea a răspuns din punct de vedere al siguranţei la incendiu. Cauza exactă va fi stabilită de autorităţile competente, iar noi vom pune la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru concluziile oficiale”, au spus cei de la One United Properties, într-un comunicat trimis către Agerpres.

Compania imobiliară a anunțat că a început, împreună cu asociaţia de proprietari, demersurile pentru refacerea părţilor comune interioare şi exterioare ale clădirii afectate.

„Am decis să ne implicăm direct şi să acoperim noi, ca dezvoltator, aceste costuri, astfel încât să ne asigurăm că nu apar probleme în funcţionarea clădirii şi pentru a o reda în folosinţă cât mai rapid”, au mai spus oficialii.

Din blocul cu pricina au fost evacuate 152 de persoane, iar 17 au fost transportate la spitale. Unul dintre locatari a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar - Arseni, fiind intubat, în stare gravă, iar ceilalţi 16 pacienţi, printre care se află şi doi copii, sunt conştienţi, stabili, expuşi doar la fum.