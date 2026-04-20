Mircea Dinescu, după ce i-a ars locuința din Cetate: „Unde miroase a pagubă sunt primul”

Scriitorul Mircea Dinescu nu se lasă afectat de probleme și a ales să trateze cu autoironie incendiul care i-a afectat locuința din comuna Cetate, județul Dolj, produs în urmă cu aproximativ două săptămâni. După ce casa a fost distrusă complet, acesta a publicat pe Facebook o poezie legată de evenimentul nedorit.

Scriitorul a distribuit o compoziție intitulată „Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză”, prezentată într-o notă satirică și autoironică, în care face trimitere la incidentul care i-a afectat proprietatea.

„După cercetări minuțioase în cenușa casei mele de pe dealul Cetății s-a descoperit un manuscris în care recunosc că sunt un piroman înrăit.

Iată dovada: Balada păgubosului care-și dă singur foc la valiză Unde miroase-a pagubă sunt primul care sosește să își facă plinul, căci m-am născut cu degetele-n priză și mi-am luat doctoratul la valiză.

Ca Nero ies betuț pe bulevarde, ținînd-o de mîner s-o simt cum arde și mai că aș da foc la tot orașul să îmi adun dușmanii cu fărașul. M-am angajat la pompele funebre dar îmi lipsește una din vertebre și cînd mi-au pus coșciugul în spinare, crezui că-s pe vapor și-am rău de mare. Iar la bordel, văzînd sărmani la coadă, gîndii că se dau nuci și marmeladă. Cînd dama-mi zise: urcă-te pe mine, mi-am amintit c-am rău de înălțime și m-am simțit un pom fără de fructe, cu mîna largă-n buzunare rupte”, a scris Mircea Dinescu.

În urma incendiului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, în urma plângerii depuse de scriitor la Parchet. Incendiul a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie, însă sesizarea a fost înregistrată oficial la data de 17 aprilie. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj, imobilul a fost distrus în totalitate, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de euro.

„La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere”, au anunțat, sâmbătă, reprezentanții IPJ Dolj.

Pentru scriitor, locul are o valoare personală importantă, fiind strâns legat de viața sa. Recent, el a mărturisit că nu este pentru prima dată când se confruntă cu un astfel de eveniment, după ce, în urmă cu câteva luni, i-a fost incendiată și via.