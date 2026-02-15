Mircea Dinescu și-a refăcut viața, după moartea soției sale. Poetul: Sigur că păstrez prima iubire în suflet

Mircea Dinescu rămâne un nume important în cultura românească, chiar dacă în ultimii ani activitatea sa poetică nu a mai fost una dintre prioritățile sale. În ultima perioadă, poetul s-a dedicat afacerilor din HoReCa și s-a orientat spre arta culinară.

Mircea Dinescu a rămas văduv în 2019, după ce soția sa, Mașa, s-a stins din viață în urma unei lupte îndelungate cu o boală gravă. Cei doi au fost căsătoriți mai bine de 30 de ani și au împreună doi copii.

Deși pierderea soției i-a provocat o durere profundă, acesta a ales, în urmă cu trei ani, să își refacă viața și s-a recăsătorit. El a anunțat public acest lucru, fără să ofere, însă, detalii.

„Soția mea a murit acum șase ani, iar acum trei ani m-am recăsătorit cu o doamnă. Sigur că păstrez prima iubire în suflet, dar nu pot să mă duc la mănăstire și în general nu-mi place să vorbesc despre lucrurile intime”, a spus acesta, pentru Antena Stars.

Noua parteneră împărtășește aceeași preferință pentru discreție ca și Mașa și evită aparițiile publice, alegând să își trăiască viața de cuplu departe de atenția publicului.

„Soția mea nu vrea să apară în public, la fel ca și Mașa, care era o mare figură. Ea a tradus marii scriitori ruși, mama ei care era fiica unei actrițe de la Balșoi Teatrî”, a mai explicat acesta.

Poetul a declarat că, în adolescență, a avut o dragoste platonică pentru o altă figură emblematică a literaturii românești, Ana Blandiana.

„Ana a fost nașa lui Andrei, copilul meu. Când am debutat mi-a plăcut foarte mult de ea, a scris un text despre mine atunci într-o revistă a studențimii și am trăit într-o admirație pentru ea. Cred că am fost și puțin îndrăgostit, eu aveam vreo 18 ani, ea avea vreo 30 de ani, era plină de farmec”, a explicat acesta.

Relația lor nu a fost lipsită de tensiuni. Ana Blandiana a fost nașa fiului său, Andrei, însă legătura dintre ei s-a răcit în perioada în care Dinescu a avut probleme cu Securitatea comunistă. „Pleșu a venit la mine, cât mai era voie, Blandiana a dispărut de pe firmament. Mi-am dat demisia de la Uniunea Scriitorilor din cauza ei”, a explicat acesta.