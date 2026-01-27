O boală infecțioasă, descoperită în rămășițe umane vechi de 5.500 de ani. Cercetătorii au reușit să reconstituie genomul bacteriei Treponema pallidum din rămășițe umane datând de aproximativ 5.500 de ani, descoperite în regiunea Sabana de Bogotá, Columbia, potrivit ScienceDaily.

Această bacterie este responsabilă astăzi pentru mai multe boli infecțioase grave, inclusiv sifilisul. Studiul, publicat în revista Science, oferă o perspectivă nouă asupra evoluției și răspândirii bolilor treponemice de-a lungul mileniilor.

Rămășițele umane proveneau dintr-un adăpost de piatră din apropierea orașului Bogotá. Analiza genomului a extins cu peste 3.000 de ani cunoștințele despre istoria genetică a bacteriei, sugerând că infecțiile treponemice au circulat în America cu mult înainte de ceea ce se credea anterior.

Treponema pallidum este o bacterie spiralată care astăzi include trei subspecii: sifilis, framboiaza și bejel. O a patra formă, pinta, este cauzată de Treponema carateum. Deși aceste bacterii sunt genetic foarte asemănătoare, originea și evoluția fiecărei forme rămân neclare. Analiza ADN-ului antic oferă informații mai detaliate decât semnele scheletice, care nu sunt întotdeauna vizibile sau concludente.

Studiul a arătat că genomul descoperit aparținea speciei T. pallidum, dar nu corespundea niciuneia dintre formele moderne. Cercetătorii sugerează că ar putea fi o linie veche, apropiată de cea care provoacă pinta, endemică în America Centrală și de Sud.

„O posibilitate este că am descoperit o formă veche a agentului patogen care provoacă pinta, despre care știm puține lucruri, dar care este cunoscută ca fiind endemică în America Centrală și de Sud și provoacă simptome localizate la nivelul pielii”, a explicat Anna-Sapfo Malaspinas, de la Universitatea din Lausanne.

Analiza genetică sugerează că această tulpină străveche s-a separat de alte linii T. pallidum acum aproximativ 13.700 de ani, în timp ce cele trei subspecii moderne au divergențe mai recente, de circa 6.000 de ani. Aceasta confirmă cât de diversificați erau agenții patogeni treponemici în trecutul îndepărtat.

„Dovezile genomice actuale, împreună cu genomul nostru prezentat aici, nu rezolvă dezbaterea despre originea bolilor treponemice, dar arată că agenții patogeni existau deja în America cu mii de ani înainte de cât se credea”, a declarat Elizabeth Nelson, antropolog molecular și paleopatolog la SMU.

Cercetătorul Davide Bozzi de la Universitatea din Lausanne a subliniat că rezultatele „împing înapoi cu mii de ani asocierea T. pallidum cu oamenii, posibil cu mai mult de 10.000 de ani în urmă, în Pleistocenul târziu”.

Inițial, ADN-ul bacterian a fost descoperit accidental, în timpul unui proiect de secvențiere a genomului uman antic. Echipele de la Universitatea din California, Santa Cruz și Universitatea din Lausanne au detectat urmele de T. pallidum și au decis să le studieze în detaliu.

Deși bacterianul reprezenta doar o mică parte din materialul genetic total, profunzimea secvențierii a permis reconstituirea completă a genomului fără metode speciale de îmbogățire. Probele au fost prelevate din tibie, demonstrând că și oasele fără semne vizibile de infecție pot păstra ADN valoros pentru studiile paleogenomice.