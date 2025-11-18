Crimă în Teleorman. Bărbatul care și-a ucis rudele cu toporul, trimis în judecată

Tragedia care a zguduit în luna august comunitatea din Peretu, județul Teleorman, își continuă cursul în fața justiției. Florian Oneață, bărbatul care a atacat cu bestialitate o femeie în vârstă și pe cei doi fii ai acesteia, a fost trimis în judecată. Incidentul, soldat cu trei decese, a inclus și un act de viol, comis înaintea crimei. După atac, agresorul a scos cadavrele în stradă, într-un gest care a îngrozit martorii și anchetatorii deopotrivă.

Florian Oneață, recidivist eliberat la începutul anului după 17 ani de detenție pentru omor calificat, și-a atacat rudele la scurt timp după ce acestea au refuzat să îl primească în locuința lor. Armamentul ales a fost un topor, iar furia sa s-a abătut asupra unei femei de 83 de ani și a celor doi fii ai acesteia.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, cel de-al doilea fiu, în vârstă de 45 de ani, lovit grav în zona capului, a murit la spital o săptămână mai târziu, după ce inițial supraviețuise atacului.

Oneață va fi judecat pentru omor și viol — ancheta a evidențiat că bătrâna, în vârstă de 83 de ani, fusese abuzată sexual înainte de a fi ucisă. Procurorii au prezentat detalii șocante în actul de trimitere în judecată:

„La data de 18.11.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a finalizat cercetările penale şi a emis rechizitoriul cu privire la faptele numitului O.F., probele administrate pe parcursul cercetării penale arătând că data de 05.08.2025, în timp ce se afla în comuna Peretu, judeţul Teleorman, la locuinţa persoanelor vătămate V.F, V.Ş şi V.I., inculpatul O.F. prin constrângere, a avut un raport sexual normal cu persoana vătămată V.F. în vârstă de 83 de ani, iar ulterior, în aceeaşi zi, în jurul orei 09:30, a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanelor vătămate precizate mai sus, prin aplicarea de lovituri intenţionate, repetate, cu ajutorul unui obiect contondent (topor), în zona capului acestora, provocându-le decesul. (V.I. a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, decedând la data de 12.08.2025), după săvârşirea activităţii infracţionale, inculpatul transportând corpul victimelor pe spaţiul public, în faţa locuinţei persoanelor vătămate”

Comunicatul anunță oficial trimiterea în judecată, într-un dosar care cutremură opinia publică. După ce a scos trupurile femeii și ale unuia dintre fii la poartă, Oneață le-ar fi spus martorilor că „aşa trebuia să facă de mult”, potrivit relatărilor din dosar. Gestul a accentuat caracterul macabru al scenei, confirmând, spun procurorii, pericolul social ridicat.

Oneață a fost arestat preventiv și va fi judecat în stare de recidivă postexecutorie, după ce fusese eliberat la termen din penitenciar pe 02.01.2025.

Cazul ridică semne de întrebare și asupra reacției autorităților. La numai câteva ore după ce părăsise penitenciarul, în ianuarie, Oneață a atacat o femeie într-o benzinărie. Cu toate acestea, procurorii l-au plasat atunci sub control judiciar.

Aceștia au explicat ulterior că nu puteau propune arestarea preventivă, întrucât fapta comisă nu îndeplinea condițiile legale pentru o astfel de măsură. Situația s-a schimbat dramatic în august, când a urmat tripla crimă.