Butelia de gaz care a distrus tot. Explozie puternică într-o gospodărie din Florești

Republica Moldova. O explozie puternică, provocată de nerespectarea regulilor de utilizare a unui aragaz conectat la o butelie de gaz, a distrus marți dimineața o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), explozia a afectat grav bucătăria de vară și un perete adiacent al locuinței. Din fericire, în urma deflagrației nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt considerabile, iar autoritățile subliniază că incidentul putea avea consecințe mult mai grave.

Primele cercetări efectuate de specialiștii IGSU indică faptul că deflagrația a fost generată de scurgerea gazului de la un aragaz alimentat dintr-o butelie de tip propan–butan, instalată în bucătăria de vară. Cantitatea acumulată de gaz și lipsa unei ventilații adecvate ar fi creat condițiile pentru explozie, care s-a produs în momentul aprinderii sau al acționării unui dispozitiv electric din încăpere. Autoritățile evidențiază că folosirea buteliilor de gaz în încăperi improvizate sau neventilate rămâne una dintre cauzele frecvente ale deflagrațiilor raportate anual.

În contextul acestui incident, IGSU reamintește populației importanța respectării stricte a normelor de securitate la exploatarea instalațiilor alimentate cu gaze naturale sau butelii de gaz. Instituția recomandă verificarea periodică a aragazelor, furtunurilor și conexiunilor, precum și evitarea utilizării buteliilor în interiorul locuințelor. De asemenea, aragazul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul funcționării, iar echipamentele trebuie deconectate imediat după utilizare.

Instalarea și mentenanța aparatelor alimentate cu gaz trebuie realizate doar de persoane autorizate, iar încăperile în care se simte miros de gaz trebuie aerisite imediat, fără a aprinde lumina, chibrituri, brichete sau alte dispozitive electrice, pentru a preveni acumularea de gaze și producerea unei explozii.

IGSU atrage atenția că întreaga familie, inclusiv copiii, trebuie instruită privind comportamentul în caz de scurgeri de gaz, pentru a evita panică și reacții greșite care pot agrava situația. O cultură a prevenției poate salva vieți, mai ales în sezonul rece, când utilizarea buteliilor și a aparatelor pe gaz este mai frecventă.

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii IGSU au intervenit în 30 de situații de risc pe întreg teritoriul țării, multe dintre ele legate de nerespectarea regulilor de securitate în gospodării. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită și să trateze cu maximă responsabilitate utilizarea gazelor, pentru a preveni tragedii.