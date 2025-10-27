Tragedie la Florești. Proprietarul apartamentului afectat de explozie a murit

Din cuprinsul articolului Zeci de persoane evacuate în prag de iarnă

Republica Moldova. Proprietarul apartamentului din orașul Florești, în care sâmbătă dimineață s-a produs o explozie, a decedat la spital. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, fusese internat cu arsuri grave la față, în urma deflagrației. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea.

„Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a suferit arsuri grave în urma deflagrației, iar în această dimineață s-a stins din viață. Poliția a pornit o anchetă pe caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii exploziei”, a precizat Lilia Harea.

Cealaltă victimă, o tânără de 17 ani, care locuia în apartamentul vecin, a suferit o contuzie. Aceasta se află în continuare la spital, în stare stabilă, fiind internată în secția de Traumatologie.

Cauza exploziei: centrală pe gaz instalată fără autorizație

Viceprimarul orașului Florești, Ion Munteanu, a declarat pentru IPN că, potrivit evaluărilor preliminare, deflagrația a fost provocată de o centrală pe gaz instalată ilegal, fără respectarea normelor de siguranță.

„Două familii afectate au fost cazate temporar în căminul Liceului „Anton Cehov” din Florești, iar ceilalți locatari și-au găsit adăpost la rude sau prieteni”, a precizat Munteanu.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a anunțat că explozia s-a produs într-un apartament situat la primul etaj al blocului, unde, cu o zi înainte, fusese instalat un cazan termic de către o persoană neautorizată. Aceasta ar fi putut provoca acumularea de gaze și deflagrația. Evaluarea vizuală preliminară nu a evidențiat fisuri în structura de rezistență a clădirii, însă o expertiză tehnică detaliată va fi efectuată ulterior pentru a stabili dacă structura este sigură pentru locatari.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat sâmbătă dimineață, la ora 09:32. Deflagrația a deteriorat pereții și geamurile apartamentului, precum și ferestrele locuințelor de la etajele unu, doi și parțial trei. Echipele IGSU au evacuat 51 de persoane, dintre care 11 copii, pentru a preveni eventualele accidente.

Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost constituit Statul Major al IGSU. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești urmează să decidă măsurile pentru cazarea locatarilor pe perioada evaluării blocului și să verifice dacă structura construcției nu prezintă pericol pentru populație.