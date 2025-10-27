Social

Tragedie la Florești. Proprietarul apartamentului afectat de explozie a murit

Tragedie la Florești. Proprietarul apartamentului afectat de explozie a muritApartamentul în care s-a produs deflagraţia/Sursa foto: ISGU
Republica Moldova. Proprietarul apartamentului din orașul Florești, în care sâmbătă dimineață s-a produs o explozie, a decedat la spital. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, fusese internat cu arsuri grave la față, în urma deflagrației. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea.

„Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a suferit arsuri grave în urma deflagrației, iar în această dimineață s-a stins din viață. Poliția a pornit o anchetă pe caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii exploziei”, a precizat Lilia Harea.

Cealaltă victimă, o tânără de 17 ani, care locuia în apartamentul vecin, a suferit o contuzie. Aceasta se află în continuare la spital, în stare stabilă, fiind internată în secția de Traumatologie.

Sursa foto: inst.gov.md

Cauza exploziei: centrală pe gaz instalată fără autorizație

România, tot mai atractivă pentru muncitorii italieni. Domeniile în care câștigă salarii mai mari decât în țara lor
Andrei Bănuță visează la Denise Rifai. Afirmații surprinzătoare despre prezentatoare
Viceprimarul orașului Florești, Ion Munteanu, a declarat pentru IPN că, potrivit evaluărilor preliminare, deflagrația a fost provocată de o centrală pe gaz instalată ilegal, fără respectarea normelor de siguranță.

„Două familii afectate au fost cazate temporar în căminul Liceului „Anton Cehov” din Florești, iar ceilalți locatari și-au găsit adăpost la rude sau prieteni”, a precizat Munteanu.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a anunțat că explozia s-a produs într-un apartament situat la primul etaj al blocului, unde, cu o zi înainte, fusese instalat un cazan termic de către o persoană neautorizată. Aceasta ar fi putut provoca acumularea de gaze și deflagrația. Evaluarea vizuală preliminară nu a evidențiat fisuri în structura de rezistență a clădirii, însă o expertiză tehnică detaliată va fi efectuată ulterior pentru a stabili dacă structura este sigură pentru locatari.

Sursa foto: inst.gov.md

Zeci de persoane evacuate în prag de iarnă

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat sâmbătă dimineață, la ora 09:32. Deflagrația a deteriorat pereții și geamurile apartamentului, precum și ferestrele locuințelor de la etajele unu, doi și parțial trei. Echipele IGSU au evacuat 51 de persoane, dintre care 11 copii, pentru a preveni eventualele accidente.

Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost constituit Statul Major al IGSU. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești urmează să decidă măsurile pentru cazarea locatarilor pe perioada evaluării blocului și să verifice dacă structura construcției nu prezintă pericol pentru populație.

O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român "spolierea tăcută".
