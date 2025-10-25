Social

Explozie într-un bloc de locuit din Floreşti. Doi răniţi şi peste 50 de persoane evacuate

Explozie într-un bloc de locuit din Floreşti. Doi răniţi şi peste 50 de persoane evacuateExplozie într-un bloc de locuit din Floreşti/Sursa foto: IGSU
Republica Moldova. Două persoane au fost internate în spital în urma unei explozii care a avut loc în dimineaţa de sâmbătă, 25 octombrie, într-un bloc de locuit din oraşul Floreşti.

Explozia a avut loc într-un apartament aflat la parterul blocului de pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din Florești.

Experţii nu au stabilit deocamdată cauza exploziei, dar se presupune că ar fi de la o scurgere de gaze.

Proprietarul apartamentului, cu arsuri grave

Cel mai afectat este proprietarul apartamentului, în care s-a produs explozia. Este vorba de un bărbat în vârstă de 68 de ani.

În spital a mai fost internată şi o adolescentă de 17 ani, care locuia în apartamentul vecin.

„Potrivit primelor informații, două persoane au suferit traumatisme. Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, care a suportat arsuri în regiunea capului, și o minoră de 17 ani din apartamentul vecin, care s-a ales cu contuzie. Ambele persoane sunt în stare stabilă și au fost preluate pentru îngrijiri medicale la spitalul raional”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General Situaţii de Urgenţă (ISGU).

Explozie la Floreşti

Apartamentul în care s-a produs deflagraţia/Sursa foto: ISGU

Zeci de persoane, nevoite să-şi părăsească locuinţele în prag de iarnă

Echipele IGSU au evacuat din interiorul blocului 51 de persoane, inclusiv 11 copii. Potrivit primelor evaluări, deflagrația a deteriorat pereții și geamurile apartamentului, precum și ferestrele locuințelor de la etajele 1 și, parțial, 3.

Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost constituit Statul Major al IGSU. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești urmează să decidă unde pot fi cazați locatarii blocului pe durata evaluării și dacă structura construcției nu prezintă pericol pentru oameni.

„Circumstanțele cazului se stabilesc”, notează IGSU.

Scurgerile de gaze, pericol de explozie în locuinţe

Autorităţile de la Chişinău îndeamnă cetăţenii să fie prudenţi şi să respecte regulile la consumul de gaze naturale. Şi să apeleze imediat serviciile de intervenţie atunci când simt miros de gaz.

O săptămână în urmă, un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital, după ce a vrut să pornească aragazul. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în satul Tașlâc din Grigoriopol. Când a aprins chibritul, în locuință s-a produs o explozie. Motivul deflagrației era un furtun de gaz defect. Din cauza defecțiunii, în locuință s-a acumulat gaz și s-a produs explozia.

Proprietarul s-a ales cu arsuri la mâini și pe față. Din fericire, concentrația de gaz era prea mică pentru a provoca un incendiu, însă ustensilele din bucătărie și mobila au fost deteriorate.

Vara trecută, un bărbat a ajuns la spital cu arsuri de gradul II–III pe suprafața corpului, în urma unei deflagrații de gaz produse într-o locuință din satul Sireți, raionul Strășeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), explozia a fost cauzată de o scurgere de gaz de la o conductă conectată necorespunzător la un aragaz.

În urma deflagrației au fost distruse geamurile și parțial un perete al locuinței.

