Explozia din Rahova. Cum a fost descoperită fisura exterioară din conducta de gaz

Anchetatorii Poliției Române au descoperit o fisură circulară în conducta de gaz a blocului afectat de explozia din Rahova. Ofițerii au investigat și cercetează mai multe ipoteze – de la un posibil scurtcircuit electric până la o defecțiune tehnică – însă exclud varianta unui dispozitiv exploziv.

Cristian Gheorghe, șeful Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, a explicat că fisura circulară din conducta de gaz a fost identificată în timpul cercetărilor efectuate la fața locului, în zona exterioară a blocului.

„Aceasta a fost descoperită atunci când au fost măsurate emisiile de gaze din împrejurimi, începând de la bloc, în exteriorul acestuia. S-a considerat că există posibilitatea ca țeava de transport gaze să prezinte anumite avarii”, a declarat ofițerul, potrivit Digi24.

Echipa de anchetă a excavat terenul în zona indicată de marcajele tehnice și a urmat traseul conductei până la punctul unde a fost observată fisura. „Am descoperit țeava de pământ, am îndepărtat straturile de sol și am ajuns la avarie. Într-adevăr, conducta era amplasată lângă un cablu de transport energie electrică. Am ridicat secțiuni din ambele, care au fost ambalate și trimise la INSEMEX Petroșani pentru expertiză”, a precizat Cristian Gheorghe.

Una dintre variantele analizate de specialiști este aceea că un scurtcircuit apărut la cablul electric ar fi putut provoca perforarea conductei, ducând la scurgeri de gaz și, ulterior, la explozie.

Totuși, șeful Direcției de Investigații Criminale a evitat să ofere concluzii premature:

„Am văzut cablul, dar nu aș vrea să fac precizări până când nu se pronunță INSEMEX. Noi, polițiștii, nu suntem specialiști în domeniul transportului de gaze sau de energie electrică, iar concluziile vor veni din partea celor calificați. Sunt sigur că vor fi gata într-un termen scurt.”

Cristian Gheorghe a subliniat că, în momentul producerii deflagrației, pe coloana principală de gaze a blocului nu existau gaze în presiune.

„Specialiștii au măsurat parametrii de acumulare și emisii. S-a mers pas cu pas, de la sigiliu și robineți până la conducta principală de alimentare a blocului, iar de acolo am extras probele necesare. Pe țeavă nu se mai afla gaz la presiune”, a explicat el.

Întrebat dacă alimentarea fusese oprită la sosirea echipei Distrigaz, ofițerul a spus că nu poate confirma exact momentul întreruperii. „Nu știu dacă fusese oprită înainte, dar la momentul săpăturilor nu puteam lucra cu conducta în presiune, deci alimentarea fusese întreruptă, probabil și la alte blocuri din apropiere.”

Potrivit declarațiilor șefului Direcției de Investigații Criminale, ancheta se desfășoară pe mai multe direcții de verificare, fără a exclude o posibilă culpă umană.

„Mergem pe ipoteza unui scurtcircuit, dar și pe cea a unei defecțiuni umane. Există posibilitatea ca unul dintre robineți sau o vană de distribuție a gazelor să fi fost defectă. În anumite cazuri, o vană se poate închide aparent, dar gazul continuă să circule. Toate aceste aspecte vor fi clarificate de raportul tehnic al INSEMEX”, a explicat Gheorghe.

El a mai precizat că toate elementele relevante – de la robineți și sigilii până la bucăți de cablu și țeavă – au fost ridicate și ambalate pentru expertiză.

Întrebat de jurnaliști dacă există indicii că explozia ar fi putut fi provocată intenționat, printr-un dispozitiv exploziv sau un amestec pirotehnic, Cristian Gheorghe a fost categoric:

„Nu există, în acest moment, niciun indiciu că acolo ar fi fost un dispozitiv exploziv, amestecuri pirotehnice sau substanțe explozive dedicate. Am verificat și această variantă, dar a fost exclusă complet.”

Ofițerul a adăugat că poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor și responsabilitățile tehnice sau administrative ale celor implicați în verificarea și întreținerea instalației de gaze.

„Suntem în desfășurarea activităților pentru a identifica și a individualiza ceea ce a făcut fiecare dintre cei care au intervenit – de la firmele private la operatorul de gaze. Toate aceste date vor fi integrate în raportul final”, a spus acesta.