Incendiu puternic în Capitală. Peste 150 de oameni au fost evacuați

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineață, într-un apartament aflat la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. „152 de persoane evacuate şi autoevacuate din blocul în cauză, în total 17 persoane au fost transportate la spital”, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Flăcările au cuprins rapid locuința și s-au extins pe fațada exterioară, provocând un fum dens în întregul imobil. ISU București-Ilfov a transmis că dispozitivul de intervenție se reduce, urmând să rămână la fața locului patru autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.

„În acest moment, dispozitivul de intervenţie se redimensionează, la faţa locului rămân 4 autospeciale de stingere şi 2 ambulanţe SMURD. 152 de persoane evacuate şi autoevacuate din blocul în cauză, în total 17 persoane au fost transportate la spital”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a transmis că au fost formate echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor.

Potrivit IGSU, pompierii au acționat cu șapte autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și șase ambulanțe SMURD, iar echipele de căutare-salvare au evacuat persoanele de pe casa scării.

„În acest moment incendiul este localizat la nivelul apartamentului, cu propagare şi pe faţada exterioară a blocului. Se lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia şi ventilarea spaţiilor”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii au transmis că una dintre victime este intubată, patru au suferit expunere la fum, iar o persoană are arsuri la un membru inferior.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, anunța, inițial, ISU Bucureşti-Ilfov.