Social

Incendiu puternic în Capitală. Peste 150 de oameni au fost evacuați

Comentează știrea
Incendiu puternic în Capitală. Peste 150 de oameni au fost evacuațiIncendiu Capitală. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineață, într-un apartament aflat la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. „152 de persoane evacuate şi autoevacuate din blocul în cauză, în total 17 persoane au fost transportate la spital”, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Incendiu puternic în Capitală

Flăcările au cuprins rapid locuința și s-au extins pe fațada exterioară, provocând un fum dens în întregul imobil. ISU București-Ilfov a transmis că dispozitivul de intervenție se reduce, urmând să rămână la fața locului patru autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.

„În acest moment, dispozitivul de intervenţie se redimensionează, la faţa locului rămân 4 autospeciale de stingere şi 2 ambulanţe SMURD. 152 de persoane evacuate şi autoevacuate din blocul în cauză, în total 17 persoane au fost transportate la spital”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a transmis că au fost formate echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor.

Amante celebre din showbiz: povestiri de iubire care au scandalizat tabloidele
Amante celebre din showbiz: povestiri de iubire care au scandalizat tabloidele
Chinezii cumpără lumea. Tot ce trebuie să știi despre miliardele investite în SUA și Europa
Chinezii cumpără lumea. Tot ce trebuie să știi despre miliardele investite în SUA și Europa

Intervenția pompierilor

Potrivit IGSU, pompierii au acționat cu șapte autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și șase ambulanțe SMURD, iar echipele de căutare-salvare au evacuat persoanele de pe casa scării.

„În acest moment incendiul este localizat la nivelul apartamentului, cu propagare şi pe faţada exterioară a blocului. Se lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia şi ventilarea spaţiilor”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

O persoană este intubată

Pompierii au transmis că una dintre victime este intubată, patru au suferit expunere la fum, iar o persoană are arsuri la un membru inferior.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, anunța, inițial, ISU Bucureşti-Ilfov.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:39 - Amante celebre din showbiz: povestiri de iubire care au scandalizat tabloidele
13:35 - Gala Capital Performeri în Sănătate. Ponderas Academic Hospital, premiat pentru prima acreditare în transplantul de o...
13:27 - Regimul Lula da Silva îl bagă la pușcărie pe fostul președinte Bolsonaro
13:16 - Un asasinat care a oprit lumea în loc acum 62 de ani. Evenimentul Istoric a publicat documente declasificate!
13:06 - Chinezii cumpără lumea. Tot ce trebuie să știi despre miliardele investite în SUA și Europa
13:00 - Trucul care transformă păstârnacul într-un preparat imposibil de ignorat

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale